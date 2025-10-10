11:32
Власть

Соседи обижаются, но воды в Кыргызстане реально стало меньше — Эдиль Байсалов

Изменение климата продолжает оказывать растущее воздействие на Кыргызскую Республику. Участившиеся экстремальные погодные явления, сокращение водных ресурсов, деградация экосистем и угрозы продовольственной безопасности требуют скоординированных и амбициозных действий. Об этом заявили сегодня на национальном климатическом диалоге в Бишкеке.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов отметил: «Если раньше все звучало абстрактно — где-то там цунами, ураганы, то сегодня этот ураган пришел на нашу прекрасную землю. В Кыргызстане изменился гидрологический цикл. Мы должны были в этом году выйти из маловодья, но оно, наоборот, усилилось. На нас обижаются некоторые наши соседи, но это же можно видеть — воды стало меньше, и это несет огромные прямые потери».

Он отметил, что это требует направления сотен миллионов сомов на то, чтобы сберечь каждую каплю воды. Речь как о больших ирригационных сооружениях, так и о переходе на капельное орошение.

«До каждого дерева, кустика и корнеплода мы должны довести капельное орошение. Это огромные для нас расходы. Но руководство государства говорило о том, что мы должны сделать все, чтобы хватило не только нам, но и нашим соседям.  Хочу обратиться к некоторым нашим соседям, которые в год на поддержание наших гидрологических сооружений выделяют смешную сумму. Что такое $600 тысяч? Это не то, что капля, мне кажется, нам легче отказаться от этих денег просто, чтобы они не требовали. Это не 90-е годы, не 2000-е. Мы тратим сотни миллионов сомов, чтобы сберечь воду не только для себя, но и для стран ниже по течению. Мы должны объединить усилия внутри страны, в регионе и во всем мире», — подчеркнул Эдиль Байсалов.
Версия для печати
Бизнес
10 октября, пятница
11:26
