Засуха учащается, в Кыргызстане прогнозируют дефицит воды

В Кыргызстане засуха стала происходить значительно чаще. Если раньше такие периоды повторялись раз в 10–14 лет, то сейчас интервал сокращается до нескольких лет. Об этом сообщил доктор естественных наук, международный эксперт по вопросам воды и гор Максат Анарбаев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, ранее маловодные годы фиксировались примерно раз в десятилетие, затем — каждые 7–5 лет, а сейчас засушливые периоды могут наступать практически ежегодно.

Эксперт отметил, что в дальнейшем дефицит воды может стать устойчивым явлением. Среди основных причин он назвал изменение климата, рост выбросов парниковых газов и увеличение уровня загрязнения воздуха.

Отдельное влияние, по его словам, оказывает использование угля и других источников, ухудшающих экологическую ситуацию.

Анарбаев подчеркнул, что проблема носит комплексный характер и требует системного подхода, так как затрагивает как природные, так и антропогенные факторы.
