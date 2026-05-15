Общество

Мир может накрыть сильнейший Эль-Ниньо за 150 лет с жарой и засухами

Мировые климатические центры прогнозируют возможное возвращение мощного климатического явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года. Некоторые ученые уже называют его потенциально одним из самых сильных за последние полтора века.

Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность формирования Эль-Ниньо к лету этого года превышает 80 процентов. Аналогичные оценки публикует и Всемирная метеорологическая организация.

По данным климатологов, явление может привести к экстремальным погодным аномалиям в разных частях мира — от засух и аномальной жары до разрушительных ливней и наводнений.

Издание The Washington Post со ссылкой на исследователей пишет, что нынешние климатические модели уже сравнивают возможный сценарий с катастрофическим Эль-Ниньо 1877-1878 годов. Тогда сильнейшие засухи и неурожаи вызвали массовый голод в ряде стран.

По информации Live Science, последствия сильного Эль-Ниньо могут включать:

  • рост мировых цен на продовольствие;
  • масштабные лесные пожары;
  • проблемы с урожаем;
  • дефицит воды;
  • вспышки инфекционных заболеваний в отдельных регионах.

При этом ученые подчеркивают, что заявления о «неизбежной глобальной катастрофе» пока преждевременны. Современные системы мониторинга, предупреждения и международного реагирования значительно превосходят возможности XIX века.

Часть исследователей также отмечает, что пока сохраняется неопределенность относительно силы будущего Эль-Ниньо, а некоторые климатические модели допускают более мягкий сценарий развития.

 

El Niño (Эль-Ниньо) — это природное климатическое явление, при котором необычно сильно прогревается поверхность воды в центральной и восточной части Тихого океана у экватора. Из-за этого меняется циркуляция атмосферы, и погода в разных регионах мира начинает вести себя необычно.

Проще говоря: океан в одной части мира становится теплее обычного — и это влияет на дожди, засухи, жару и штормы по всей планете.

Название «El Niño» переводится с испанского как «мальчик» или «младенец Иисус» — потому что рыбаки у берегов Перу замечали это явление ближе к Рождеству.
