Мир может накрыть сильнейший Эль-Ниньо за 150 лет с жарой и засухами

Мировые климатические центры прогнозируют возможное возвращение мощного климатического явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года. Некоторые ученые уже называют его потенциально одним из самых сильных за последние полтора века.
Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность формирования Эль-Ниньо к лету этого года превышает 80 процентов. Аналогичные оценки публикует и Всемирная метеорологическая организация.
По данным климатологов, явление может привести к экстремальным погодным аномалиям в разных частях мира — от засух и аномальной жары до разрушительных ливней и наводнений.
Издание The Washington Post со ссылкой на исследователей пишет, что нынешние климатические модели уже сравнивают возможный сценарий с катастрофическим Эль-Ниньо 1877-1878 годов. Тогда сильнейшие засухи и неурожаи вызвали массовый голод в ряде стран.
По информации Live Science, последствия сильного Эль-Ниньо могут включать:
- рост мировых цен на продовольствие;
- масштабные лесные пожары;
- проблемы с урожаем;
- дефицит воды;
- вспышки инфекционных заболеваний в отдельных регионах.
При этом ученые подчеркивают, что заявления о «неизбежной глобальной катастрофе» пока преждевременны. Современные системы мониторинга, предупреждения и международного реагирования значительно превосходят возможности XIX века.
Часть исследователей также отмечает, что пока сохраняется неопределенность относительно силы будущего Эль-Ниньо, а некоторые климатические модели допускают более мягкий сценарий развития.
El Niño (Эль-Ниньо) — это природное климатическое явление, при котором необычно сильно прогревается поверхность воды в центральной и восточной части Тихого океана у экватора. Из-за этого меняется циркуляция атмосферы, и погода в разных регионах мира начинает вести себя необычно.
Проще говоря: океан в одной части мира становится теплее обычного — и это влияет на дожди, засухи, жару и штормы по всей планете.
Название «El Niño» переводится с испанского как «мальчик» или «младенец Иисус» — потому что рыбаки у берегов Перу замечали это явление ближе к Рождеству.