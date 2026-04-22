О климатическом кризисе и потере ледников предупредил президент Кыргызстана

О нарастающих климатических рисках для Кыргызстана и Центральной Азии заявил президент Садыр Жапаров, выступая на региональном экологическом саммите в Астане.

Глава государства отметил, что несмотря на минимальную долю Кыргызстана в глобальных выбросах — всего около 0,03 процента, страна несет значительное бремя последствий изменения климата.

Отдельно президент обратил внимание на снижение уровня озера Иссык-Куль и сокращение числа рек, питающих его.

По его словам, с 2020 года количество чрезвычайных ситуаций, включая сели и паводки, увеличилось в три раза, а ежегодный ущерб достигает $16 миллионов. Площадь ледников сократилась на 16 процентов, и, по прогнозам, к 2100 году страна может потерять до 80 процентов ледников.

Кроме того, за последние десятилетия увеличилось количество высокогорных ледниковых озер, что создает дополнительные риски.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан формирует около 50 миллиардов кубометров водных ресурсов в год, однако использует лишь 12 миллиардов, тогда как основная часть воды уходит в соседние страны.

Президент предложил внедрить в регионе механизм компенсации за использование водных ресурсов и усилить сотрудничество стран Центральной Азии.

Садыр Жапаров выступил за модернизацию водной инфраструктуры, развитие водосберегающих технологий и привлечение международного климатического финансирования.

В завершение он пригласил страны и партнеров принять участие в Глобальном горном саммите «Бишкек+25», который пройдет в 2027 году.