Власть

О климатическом кризисе и потере ледников предупредил президент Кыргызстана

О нарастающих климатических рисках для Кыргызстана и Центральной Азии заявил президент Садыр Жапаров, выступая на региональном экологическом саммите в Астане.

Глава государства отметил, что несмотря на минимальную долю Кыргызстана в глобальных выбросах — всего около 0,03 процента, страна несет значительное бремя последствий изменения климата.

По его словам, с 2020 года количество чрезвычайных ситуаций, включая сели и паводки, увеличилось в три раза, а ежегодный ущерб достигает $16 миллионов. Площадь ледников сократилась на 16 процентов, и, по прогнозам, к 2100 году страна может потерять до 80 процентов ледников.

Отдельно президент обратил внимание на снижение уровня озера Иссык-Куль и сокращение числа рек, питающих его. 

Кроме того, за последние десятилетия увеличилось количество высокогорных ледниковых озер, что создает дополнительные риски.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан формирует около 50 миллиардов кубометров водных ресурсов в год, однако использует лишь 12 миллиардов, тогда как основная часть воды уходит в соседние страны.

Президент предложил внедрить в регионе механизм компенсации за использование водных ресурсов и усилить сотрудничество стран Центральной Азии. 

Садыр Жапаров выступил за модернизацию водной инфраструктуры, развитие водосберегающих технологий и привлечение международного климатического финансирования.

В завершение он пригласил страны и партнеров принять участие в Глобальном горном саммите «Бишкек+25», который пройдет в 2027 году.
Материалы по теме
Засуха учащается, в Кыргызстане прогнозируют дефицит воды
В четырех районах КР высадят 800 тысяч деревьев для борьбы с изменением климата
Как менялся уровень воды в Иссык-Куле, рассказали в Кыргызгидромете
ЖК одобрил законопроект о разработке государственной климатической политики
Депутат призвала создать в Кыргызстане климатический фонд
В парламенте КР предлагают разработать государственную климатическую политику
Проект климатической инвестиционной программы подготовили в Кыргызстане
Около 90 процентов ЧС в Кыргызстане связано с климатическими факторами
Жажда региона: как климат «съедает» воду Центральной Азии уже сегодня
Центральная Азия выходит вперед в деле сохранения ледников — ООН
