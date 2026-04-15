ЖК одобрил законопроект о защите растений и развитии сельского хозяйства

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы «Об охране и использовании растительного мира», «О развитии сельского хозяйства»)».

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере охраны и рационального использования растительного мира, а также на развитие сельского хозяйства. Он предусматривает уточнение норм, связанных с использованием растительных ресурсов, усиление контроля за их охраной и внедрение мер, направленных на поддержку развития растениеводства.

В частности, в проекте обсуждается вопрос о внесении лекарственных растений в список сельскохозяйственных, что позволит их официальное выращивание и использование в аграрной сфере.

Депутаты отметили важность совершенствования законодательства для обеспечения устойчивого использования природных ресурсов и повышения эффективности государственной политики в аграрной сфере.