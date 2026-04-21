В ЖК предлагают усилить ответственность владельцев скота за потраву посевов

В парламенте предлагают усилить ответственность владельцев сельскохозяйственных животных за потраву посевов. Поправки в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики вносят депутаты ЖК.

Как сообщил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша депутат, один из инициаторов законопроекта Дастан Бекешев, документ разработан для обеспечения надежной защиты прав землепользователей и фермеров.

«Основной целью являются пресечение бесконтрольного выпаса скота и создание работающего механизма возмещения ущерба пострадавшим лицам. Задачами законопроекта являются установление справедливых размеров штрафов, сокращение сроков изъятия безнадзорных животных и упрощение процедуры привлечения виновных лиц к ответственности без необходимости длительных судебных разбирательств», — отметил Дастан Бекешев.

По его словам, потрава полей является острой проблемой для сельского хозяйства страны.

«Владельцы скота часто оставляют животных без присмотра, что приводит к массовому уничтожению посевов. Особую опасность это представляет для озимых культур. Животные не только поедают молодые всходы, но и вытаптывают почву. Тяжелые копыта крупного рогатого скота разрушают структуру грунта и повреждают корневую систему растений, которые еще не успели окрепнуть. В результате такие участки поля становятся непригодными для дальнейшего роста, и фермеры теряют весь ожидаемый урожай. Принятие данного закона приведет к значительному снижению количества нарушений и защитит продовольственную безопасность», — добавил Дастан Бекешев.

Законопроект, по его словам, предлагает простую и понятную схему ответственности.

«Теперь, если животное задерживают на поле, его владелец обязан будет оплатить не только фиксированный штраф, но и дополнительную сумму за каждую голову скота. Например, за одну корову придется доплатить тысячу сомов, а за овцу пятьсот сомов. Это сделает выпас на чужих полях экономически невыгодным.

Важным нововведением является порядок распределения денег. Полученный штраф не уйдет полностью государству. Одна треть суммы поступит в республиканский бюджет, вторая треть в местный бюджет села, а последняя треть будет выплачена напрямую фермеру, чье поле пострадало. Это позволит пострадавшему сразу получить средства на восстановление хозяйства.

Процедура возврата животного также меняется. Теперь владелец не сможет забрать свой скот, пока полностью не оплатит штраф. Если хозяин не объявится в течение трех или семи дней, животное будет продано на скотном рынке, а деньги распределятся между государством и пострадавшим фермером. Пострадавшему больше не нужно будет годами ходить в суды. Для наложения штрафа будет достаточно видеозаписи или фотографий, подтверждающих факт нахождения скота на поле. Органы местного самоуправления смогут выносить решение на месте, используя базу данных идентификации животных», — резюмировал Дастан Бекешев.