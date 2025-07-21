После пожара. О ходе ремонта в НИИХСТО рассказал Минстрой

Капитальный ремонт в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов, где зимой произошел пожар, проводит ОсОО «Байэль». Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, в здании ведутся масштабные восстановительные работы.

Проведен демонтаж внутренних конструкций, устанавливаются новые оконные блоки. Активно ведется замена систем отопления и санитарно-технических коммуникаций. Прокладываются новые кабельные линии электроснабжения. Выполняются внутренние отделочные работы. В санитарных узлах и лабораторных помещениях укладывается кафель.

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«Ремонтные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Строительно-монтажный процесс находится под постоянным контролем со стороны органов технического надзора. Отдельные этапы реализуются по мере готовности конструктивных элементов здания и инженерных коммуникаций», — отметили в Минстрое.

Ранее сообщалось, что кабинет министров выделил около 256 миллионов сомов на приобретение медицинского оборудования для НИИХСТО.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.