18:25
Общество

После пожара. В НИИХСиТО назвали сроки завершения ремонта

Капитальный ремонт в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов должны завершить к концу ноября. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

По словам врачей, переезд будет осуществлен сразу после окончания ремонта.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии
Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.

Восстановительные работы, на которые из бюджета выделили более 105 миллионов сомов, проводит ОсОО «Байэль».
