Общество

В Бишкеке успешно прооперировали подростка с тяжелой сосудистой патологией

В Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) проведена редкая высокотехнологичная операция 15-летнему пациенту с тяжелой сосудистой патологией. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, у подростка была диагностирована фибромускулярная дисплазия с поражением брюшной аорты и ее критически важных ветвей.

Заболевание привело к развитию выраженной артериальной гипертензии и гипертрофической кардиомиопатии. Несмотря на проводимое с 2022 года консервативное лечение, в октябре 2025-го состояние подростка резко ухудшилось, и медикаментозная терапия перестала давать эффект. После обращения родителей в НИИХСиТО пациента госпитализировали. Он прошел комплексное обследование, по результатам которого врачи приняли решение о необходимости срочного хирургического вмешательства.

МЗ КР
Фото МЗ КР
«29 октября 2025 года хирургическая команда НИИХСиТО провела высокотехнологичную операцию по протезированию брюшной аорты и ее ветвей. Вмешательство отличалось высокой технической сложностью и продолжительностью, однако прошло успешно. Пациент провел двое суток в отделении реанимации, после чего его перевели в общую палату. На сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное, и он готовится к выписке», — отметили в Минздраве.
