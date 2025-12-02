15:03
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись

Сроки завершения капитального ремонта в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов сдвинулись. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что работы планировали завершить к концу ноября.

«Но, к сожалению, не успели. Остался ряд мелких вопросов. Теперь говорят, что здание будет готово после 15 декабря», — отметили в НИИХСиТО.

Читайте по теме
Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в институте произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.

Восстановительные работы, на которые из бюджета выделили более 105 миллионов сомов, проводит ОсОО «Байэль».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353131/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека выделила выплаты и временное жилье пострадавшим при пожаре
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146
В Бишкеке пожар на территории санитарного полигона локализован
Масштабный пожар в Гонконге потушили, число жертв достигло 128
Число погибших во время пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94
В Араванском районе Ошской области в результате пожара погиб семилетний ребенок
Масштабный пожар произошел в высотном жилом комплексе в Гонконге: 36 погибших
Пожар в Токмоке локализовали за 11 часов: уничтожено 400 гектаров растительности
В селе Тюп реконструируют школу. Ее не ремонтировали 47 лет
Пожар в Токмоке: к тушению привлекли более ста сотрудников
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
15:00
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам п...
14:58
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé
14:36
После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись
14:35
Виновника гибели в ДТП Miss Universe Beauty 7 раз задерживали пьяным за рулем
14:29
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша