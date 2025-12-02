После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись

Сроки завершения капитального ремонта в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов сдвинулись. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что работы планировали завершить к концу ноября.

«Но, к сожалению, не успели. Остался ряд мелких вопросов. Теперь говорят, что здание будет готово после 15 декабря», — отметили в НИИХСиТО.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в институте произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.

Восстановительные работы, на которые из бюджета выделили более 105 миллионов сомов, проводит ОсОО «Байэль».