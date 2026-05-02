09:20
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 2 мая в Бишкеке было в 1948 году

Самым теплым 2 мая в Бишкеке было в 1948 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,8 градуса.

Самым холодным — в 1936-м, когда температура составила −2,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2025 года со среднемесячной температурой +22,1 градуса.

Самым холодным — в 1960-м со средней температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 2 мая в столице пасмурно, дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью — +16.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372641/
просмотров: 130
Версия для печати
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
2 мая, суббота
09:04
Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызстана Закон об обмене кредитной информацией подписал президен...
09:02
Международная олимпиада танца Центральной Азии пройдет в Бишкеке
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 2 мая в Бишкеке было в 1948 году
08:56
Аварийно-спасательные археологические раскопки проводят в Чолпон-Ате
08:54
Санкции против Кыргызстана. Данияр Амангельдиев рассказал, как идет диалог с ЕС
1 мая, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: ожидаются дожди с грозами
20:04
В Сокулукском районе высадили сотни деревьев
19:43
Более ста жителей Оша получили жилье
19:22
В Кадамджае продолжается восстановление электросетей, пострадавших от селя