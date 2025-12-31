После пожара. Ремонт в НИИХСиТО выполнен на 85 процентов

Капитальный ремонт в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов выполнен на 85 процентов. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении со ссылкой на подрядную организацию.

По новым данным, работы обещают завершить в начале февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что работы планировали завершить к концу ноября 2025-го.

Читайте по теме Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил министру здравоохранения ускорить ремонт.

Восстановительные работы, на которые из бюджета выделили более 105 миллионов сомов, проводит ОсОО «Байэль».