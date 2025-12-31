11:51
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Общество

После пожара. Ремонт в НИИХСиТО выполнен на 85 процентов

Капитальный ремонт в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов выполнен на 85 процентов. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении со ссылкой на подрядную организацию.

По новым данным, работы обещают завершить в начале февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что работы планировали завершить к концу ноября 2025-го.

Читайте по теме
Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил министру здравоохранения ускорить ремонт.

Восстановительные работы, на которые из бюджета выделили более 105 миллионов сомов, проводит ОсОО «Байэль».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356774/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в жилом доме в жилмассиве «Кок-Жар» ликвидирован
Пожар охватил жилой дом в «Кок-Жаре»: на месте работают четыре расчета
Пожар в детсаду под Бишкеком: эвакуированы 30 человек
МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования
Пожар в кафе села Кок-Жар локализован
В селе Кок-Жар горит кафе. Пожар тушат пять расчетов
Пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке ликвидирован
Восемь расчетов тушат крупный пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке
В Бишкеке на рынке «Азиз» произошел пожар
В селе Александровка Чуйской области ночью произошел крупный пожар на рынке
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
31 декабря, среда
11:48
Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетербиевым в 2026 году Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетерб...
11:44
Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
11:36
Ограничений движения на перевалах и дорогах Кыргызстана нет
11:30
Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников
11:29
Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом