Экономика
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Санкции против Кыргызстана. Данияр Амангельдиев рассказал, как идет диалог с ЕС

«Керемет Банк» может быть освобожден от санкций США и Великобритании. Об этом журналистам заявил первый заместитель главы кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

По его словам, власти страны продолжают диалог по вопросу ограничений, а также разработали специальную дорожную карту.

«Мы несколько раз ездили в США, Великобританию и Брюссель. Диалог ведется. Наблюдается прогресс. Например, нам заявляют, что санкции против банка «Керемет» введены, однако никаких доказательств нарушений нет. Нет никаких доказательств тому, что «Керемет» был причастен к обходу санкций. Все это можно доказать, и банк может быть освобожден от ограничений. Мы должны продолжать эту работу. Нет смысла подавать жалобы. Необходим диалог», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он также подчеркнул, что вводимые Евросоюзом ограничения безосновательны.

Напомним, из-за подозрений в обходе санкций против России под ограничения ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

  • В ноябре прошлого года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

  • В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

  • В августе прошлого года под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

  • В феврале 2025-го под санкции Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

  • Первые ограничения против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели Соединенные Штаты и Великобритания.

ЕС 20-м пакетом санкций против РФ запретил к ввозу в КР товаров в новом регламенте 2026/508. Это обрабатывающие центры для металла (код CN 8457 10) и оборудование для приема, преобразования и передачи голоса, изображений и других данных, включая коммутационную и маршрутизирующую технику (код CN 8517 62).

Ранее Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за ограничения в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.
