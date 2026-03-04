Новые технологии и автономия: что ждет НИИ хирургии сердца в 2026 году

Больше года Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов работает в стесненных условиях. После февральского пожара в 2025 году его отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра (РДЦ) и Национального госпиталя. Сейчас в НИИХСиТО завершается капитальный ремонт, и медики в ближайшее время планируют вернуться в основное здание.

Ремонт в институте на финишной прямой, врачи готовятся к возвращению

Тендер на капитальный ремонт в НИИХСиТО объявили в июне 2025-го, на это

предусмотрели

более 107 миллионов сомов. Работы начали в июле.

В центре заменили системы отопления и санитарно-технические коммуникации, проложили новые кабельные линии электроснабжения, в санитарных узлах и лабораторных помещениях обновили кафель, установили оконные блоки, двери и противопожарную сигнализацию.

Капремонт провели в подвале и на всех этажах кроме второго, который меньше всего пострадал от пожара. На фоне белоснежных коридоров особенно заметен старый мрамор на лестничных проемах — его оставили и планируют отшлифовать.













В медучреждении провели первичную уборку. После обработки всех поверхностей специальным раствором и кварцевания палат специалисты санэпидемстанции проведут инфекционный контроль. Исследование посева на стерильность займет еще несколько дней, а после получения разрешения в институте начнут принимать больных. Примерно в конце следующей недели, по расчетам руководства НИИ, ожидается переезд. Сроки, кстати, уже сдвигали.

На приобретение нового медоборудования кабинет министров выделил НИИХСиТО почти 256 миллионов сомов. По словам нового директора института Жалила Шейшенова, более 70 процентов оборудования готово к поставке. Как только получат разрешение санэпидемстанции, технику начнут завозить.

Новые вентиляция и оборудование

Как рассказал

Жалил Шейшенов, раньше вентиляционная система была только в операционном блоке, теперь на всех этажах и в палатах.

Вентиляция помогает предотвращать инфекции, прежде всего, передающиеся воздушно-капельным путем, и обеспечивает приток свежего воздуха.

В операционной установили климат-контроль. Ламинарный поток подает стерильный воздух через фильтры HEPA однонаправленными параллельными слоями. Это создает чистую зону над операционным столом. Поток вытесняет бактерии и загрязнения, минимизируя риск инфекций, что особенно критично для хирургии.

Раньше в НИИХСиТО имелся один ангиограф, источник питания которого и привел к прошлогоднему пожару. Сейчас планируют установить два таких аппарата, в том числе один из них поступит осенью 2026-го по японскому гранту. Япония также спонсирует закупку КТ, которого в институте не было.

Спрос на кардиопомощь большой, а специалистов не хватает

Ежегодно в Кыргызстане

рождаются

более 2 тысяч детей с врожденным пороком сердца, и половина из них умирает до года, не получив своевременной квалифицированной помощи.

Среди причин рождения детей с врожденным пороком сердца специалисты отмечают состояние здоровье отца и матери (медосмотры, планирование беременности, прием препаратов), экологии, качество питания и другое.

Всего от сердечных недугов в Кыргызстане каждый год умирают более 16 тысяч человек — вдвое больше, чем в среднем по миру.

НИИХСиТО является единственным специализированным учреждением в республике, проводящим операции на сердце при самых различных врожденных пороках сердца.

В 2025 году, по данным Жалила Шейшенова, с учетом переезда из-за пожара количество хирургических вмешательств несколько снизилось — всего удалось выполнить 400 открытых операций на сердце.

В 2026-м их количество планируют довести до 800 — 1 тысячи.

Например, в феврале сделали более 50 операций на открытом сердце. Специалисты института провели около 20 консультаций в родильных домах, перинатальных центрах и стационарах. Особое внимание уделяется развитию современных методов лечения. Проводятся операции пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями, включая новорожденных.

«Состояние кардиохирургической службы в Кыргызстане, особенно детской, оставляет желать лучшего. Учитывая большую потребность, надо развивать это направление не только в нашем институте, но и в регионах, в частности в Ошской детской областной больнице», — считает глава НИИХСиТО.

По его словам, «детская кардиохирургия требует мультидисциплинарного командного подхода». К сожалению, детских кардиологов мало не только в регионах, но и в Бишкеке. Не хватает и других специалистов. Ускорить решение проблемы может программа национального характера и сотрудничество с коллегами из других стран. При должной государственной поддержке поднять службу можно в течение трех-пяти лет«, — говорит Жалил Шейшенов.

В институте уделяют особое внимание повышению квалификации кадров. Хирурги и анестезиологи несколько раз обучались в одной из клиник в Сеуле (Южная Корея). Недавно двое специалистов института вернулись из Ташкента (Узбекистан), где повышали квалификацию также в корейской клинике.

Кроме того, планируется заключить меморандум со специалистами из других стран, где успешно развивается детская кардиохирургия, в том числе из Беларуси.

«Эффективнее, конечно, не отправлять наших специалистов за рубеж, а приглашать к нам коллег для проведения мастер-классов. Прежде всего, дома и стены помогают, а во-вторых, коллеги сразу увидят наши возможности и реалии. Но любая миссия требует максимальной подготовки со стороны приглашающей стороны», — заметил Жалил Шейшенов.

Статья расходов на обучение специалистов может увеличиться благодаря финансовой автономии. НИИХСиТО — одна из 20 государственных организаций здравоохранения, которым предоставят автономию для расширения их полномочий в управленческой и финансовой деятельности.

Услуги кардиохирургии подорожают

Предоставление автономии больницам приведет к повышению платных услуг, в том числе на операции.

По словам Жалила Шейшенова, проводимые в НИИХСиТО операции делятся по сложности на шесть категорий.

«В соседних странах на каждый вид операции свой тариф. Нам спустили из Министерства здравоохранения и кабинета министров положение и инструкции по составлению тарифов. В любом случае операции у нас будут значительно дешевле, чем в частных клиниках. Но это даст нам возможность в какой-то степени увеличить бюджет. Мы сможем направлять средства на развитие института, закупку расходных материалов, инструментов. В итоге это повысит качество оказываемых услуг. Все это в совокупности определяет успех оказываемой кардиохирургической помощи», — пояснил он.

Но смертность, по словам специалистов, все равно будет. Ведь речь о сложных состояниях. В 2025-м летальность в отделениях НИИХСиТО составила 10-12 процентов.

«Надо понимать, что оценивать только работу кардиохирургической клиники неправильно. Многое зависит от того, в каком состоянии поступил пациент на операцию. Допустим, родился ребенок. Как ему оказали первичную помощь в родильном доме? Своевременно ли он получил необходимые препараты? Соблюдены ли условия во время пребывания в роддоме и транспортировки маленького пациента к месту операции? Все это определяет успех проводимой операции до 70 процентов случаев. Некоторые больные изначально поступают с нехорошим фоном», — добавил Жалил Шейшенов.

Будет ли пересадка органов?

Название НИИХСиТО предусматривает трансплантацию органов. Раньше тут пересаживали почки.

«Изначально при создании института это была одна из стратегических задач, учитывая большую потребность и уровень центра. В кардиохирургических клиниках всегда работают высокопрофессиональные специалисты. То есть потенциал позволяет, — заметил глава института. — При поддержке Министерства здравоохранения наш институт тоже сможет проводить пересадку почек. У нас амбициозные планы. Мы должны развивать трансплантологию почки, а в последующем и сердца».

Программа по пересадке сердца, по его словам, хорошо развивается в соседних странах. Жалил Шейшенов и сам работал над этим в Казахстане.

«К сожалению, мы видим больных, нуждающихся в донорском сердце, практически каждый день. Мы уже имеем определенную статистику, планируем начать с программы LVAD (установка механического сердца до нахождения подходящего донора). Эту программу мы сейчас разрабатываем, предварительно обсудили с коллегами. Вопрос пересадки донорского сердца должны решить на законодательном уровне, учитывая наши религиозные соображения. Думаю, трупное донорство, непременно, поможет в развитии трансплантологии», — резюмировал он.