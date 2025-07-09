Тендер на ремонт НИИХСиТО. Подрядчик пока не определен

Подрядчик для проведения капитального ремонта здания Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) пока не определен. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, тендер был объявлен 13 июня. Предложения поставщиков принимались до 27 июня.

На ремонт планируется выделить 107 миллионов 64,9 тысячи сомов.

Согласно протоколу вскрытия предложений, опубликованному на портале госзакупок, ОсОО «Байэл» готово выполнить работы за 105 миллионов 796 тысяч сомов.

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В Минстрое отметили, что подрядчик будет определен на следующей неделе.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в Научно–исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.