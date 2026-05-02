Аварийно-спасательные археологические раскопки проводят в Чолпон-Ате в связи со строительством объездной дороги на северной окраине города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.







Отмечается, что работы необходимы для сохранения и всестороннего изучения объектов историко-культурного наследия в зоне строительства.

На сегодня исследовано 22 из запланированных 30 объектов. Среди них 21 курган и 1 большое каменное ограждение. Находки относятся к раннему периоду саков и включают такие предметы, как керамические сосуды, бронзовая заколка для волос и каменный точильный камень.

Специалисты продолжают углубленное изучение участка каменного ограждения и определяют его датировку и культурную принадлежность.

Раскопки вносят значительный вклад в изучение древней истории Иссык-Кульской области и получение новых научных данных, дополнили в ведомстве.