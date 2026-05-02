09:20
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Международная олимпиада танца Центральной Азии пройдет в Бишкеке

Международная олимпиада танца Центральной Азии пройдет в Бишкеке. Мероприятие запланировано на 5-7 июня, сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, ожидается участие более 5 тысяч человек из 10 стран. Танцоры представят выступления в различных стилях: от классических и народных до современных и эстрадных направлений.

Олимпиада позиционируется как площадка для международного обмена опытом, раскрытия талантов и профессионального роста, указано в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372703/
просмотров: 124
Версия для печати
2 мая, суббота
09:04
Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызстана Закон об обмене кредитной информацией подписал президен...
09:02
Международная олимпиада танца Центральной Азии пройдет в Бишкеке
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 2 мая в Бишкеке было в 1948 году
08:56
Аварийно-спасательные археологические раскопки проводят в Чолпон-Ате
08:54
Санкции против Кыргызстана. Данияр Амангельдиев рассказал, как идет диалог с ЕС
1 мая, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: ожидаются дожди с грозами
20:04
В Сокулукском районе высадили сотни деревьев
19:43
Более ста жителей Оша получили жилье
19:22
В Кадамджае продолжается восстановление электросетей, пострадавших от селя