Международная олимпиада танца Центральной Азии пройдет в Бишкеке. Мероприятие запланировано на 5-7 июня, сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, ожидается участие более 5 тысяч человек из 10 стран. Танцоры представят выступления в различных стилях: от классических и народных до современных и эстрадных направлений.

Олимпиада позиционируется как площадка для международного обмена опытом, раскрытия талантов и профессионального роста, указано в сообщении.