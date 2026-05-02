Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызстана.

Согласно документу, в кредитную историю теперь не будут включаться сведения об обязательствах субъекта кредитной информации уплатить денежную сумму, с даты исполнения чего прошло более:

двух лет — для негативной кредитной информации;

одного года — для негативной кредитной информации по кредитной сделке, сумма которой равна или составляет менее 30 тысяч сомов.

Кроме того, кредитное бюро обязано обеспечивать хранение позитивной кредитной информации в течение пяти лет.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования — 11 мая.