09:20
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызстана

Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызстана.

Согласно документу, в кредитную историю теперь не будут включаться сведения об обязательствах субъекта кредитной информации уплатить денежную сумму, с даты исполнения чего прошло более:

  • двух лет — для негативной кредитной информации;
  • одного года — для негативной кредитной информации по кредитной сделке, сумма которой равна или составляет менее 30 тысяч сомов.

Кроме того, кредитное бюро обязано обеспечивать хранение позитивной кредитной информации в течение пяти лет.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования — 11 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372704/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент одобрил законопроект о сокращении сроков хранения кредитной истории
Комитет одобрил законопроект о сокращении сроков хранения кредитной истории
В КР срок хранения негативной кредитной истории сократят с пяти до двух лет
Популярные новости
Камчыбек Ташиев выступил с&nbsp;обращением к&nbsp;народу. Он&nbsp;просит не&nbsp;устраивать протесты Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Бекназаров ответил Ташиеву на&nbsp;его обращение Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Из-за изменения русла реки Чу&nbsp;Кыргызстан теряет свои территории Из-за изменения русла реки Чу Кыргызстан теряет свои территории
Раз вспомнили нас&nbsp;&mdash; слушайте правду. Активист ответил Ташиеву Раз вспомнили нас — слушайте правду. Активист ответил Ташиеву
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
2 мая, суббота
09:04
Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызстана Закон об обмене кредитной информацией подписал президен...
09:02
Международная олимпиада танца Центральной Азии пройдет в Бишкеке
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 2 мая в Бишкеке было в 1948 году
08:56
Аварийно-спасательные археологические раскопки проводят в Чолпон-Ате
08:54
Санкции против Кыргызстана. Данияр Амангельдиев рассказал, как идет диалог с ЕС
1 мая, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: ожидаются дожди с грозами
20:04
В Сокулукском районе высадили сотни деревьев
19:43
Более ста жителей Оша получили жилье
19:22
В Кадамджае продолжается восстановление электросетей, пострадавших от селя