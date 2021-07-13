Это были трое мужчин-кыргызов. Адвокат рассказал, как похитили Орхана Инанды

Адвокат директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды Халил Ибрагим Йылмаз дал интервью радио «Азаттык».

В нем он заявил, что президент сети учебных заведений «Сапат» был похищен тремя мужчинами-кыргызами.

«Он не знает, кто его похитил. Но говорит, что похитителями были кыргызстанцы. Это могла быть кыргызская милиция, служба безопасности или другая группа. Он не знает, кто это сделал. Единственное, он говорит, что операцию по его похищению проводили трое человек кыргызской национальности», — рассказал Халил Ибрагим Йылмаз.

На вопрос, как похитили Орхана Инанды, адвокат ответил:

«Схватили и завязали глаза. На следующий день уже доставили в Турцию. Его с завязанными глазами еще на машине везли пять-шесть часов и доставили к самолету. Он не знает, где его посадили в самолет — в Казахстане, Кыргызстане или Таджикистане. Однако ехали на машине пять-шесть часов, посадили в самолет и на следующий день прилетели в Турцию. Из-за того, что были завязаны глаза, он не знает, через какую страну был доставлен», — отметил юрист Халил Ибрагим Йылмаз.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.