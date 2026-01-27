11:05
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Минюст предлагает ввести локализованную лицензию для адвокатов

Министерство юстиции предлагает внести изменения в законы «О лицензионно-разрешительной системе», «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности» и «О гарантированной государством юридической помощи».

Как рассказал заместитель главы ведомства Орозбек Сыдыков на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК, законопроект направлен на увеличение числа адвокатов, оказывающих гражданам гарантированную государством юридическую помощь.

По его словам, на начало 2025 года в государственном реестре состоит 3 тысячи 591 адвокат, из них в реестре гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) — всего 464 человека.

Замминистра отметил, что в некоторых населенных пунктах совсем нет адвокатов — в Кара-Куле Джалал-Абадской области и Джумгальском и Ак-Талинском районах Нарынской области. А в 26 локациях страны на все население работает по одному или два адвоката.

Для решения проблемы в законе предлагается прописать, что лицензия на осуществление адвокатской деятельности делится на два типа по территориальной сфере действия:

  • универсальная лицензия на осуществление адвокатской деятельности на всей территории КР;
  • локализованная лицензия на осуществление адвокатской деятельности на определенной территории КР для адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи.

«Мы проводим агитацию, чтобы адвокаты вступали в реестр ГГЮП, чтобы увеличивать их число. Но это добровольно. В Америке на 300 человек приходится один адвокат. У нас на одного адвоката приходится 21 тысяча граждан, а в некоторых районах вовсе нет их. Этим законопроектом мы преследуем цель обеспечить доступность квалифицированной юридической помощи», — сказал Орозбек Сыдыков.

Также в законопроекте говорится, что «при реализации права на получение локализованной лицензии лицо обязано проработать в системе гарантированной государством юридической помощи не менее трех лет».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359404/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Неправильно припарковался. Адвокат добровольно заплатил штраф
Адвоката по подозрению в вымогательстве задержали в городе Ош
Адвокат считает, что есть основания для отмены решения по Temirov Live и Kloop
Что происходит за фасадом у соседей
В Бишкеке задержали адвоката по подозрению в даче взятки сотруднику милиции
ГКНБ задержал адвоката по подозрению в вымогательстве
Кто в Кыргызстане может рассчитывать на бесплатного адвоката
В Оше задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов
Женщине сломали нос и кости лица. Пострадавшей предоставили бесплатного адвоката
Адвокат рассказал, почему Тилекмат Кудайберген уулу (Куренов) хромал в суде
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
11:02
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь все...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 января
10:58
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
10:55
Мэр Нарына потребовал срочно внедрить GPS и обеспечить контроль транспорта
10:53
За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию