Минюст предлагает ввести локализованную лицензию для адвокатов

Министерство юстиции предлагает внести изменения в законы «О лицензионно-разрешительной системе», «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности» и «О гарантированной государством юридической помощи».

Как рассказал заместитель главы ведомства Орозбек Сыдыков на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК, законопроект направлен на увеличение числа адвокатов, оказывающих гражданам гарантированную государством юридическую помощь.

По его словам, на начало 2025 года в государственном реестре состоит 3 тысячи 591 адвокат, из них в реестре гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) — всего 464 человека.

Замминистра отметил, что в некоторых населенных пунктах совсем нет адвокатов — в Кара-Куле Джалал-Абадской области и Джумгальском и Ак-Талинском районах Нарынской области. А в 26 локациях страны на все население работает по одному или два адвоката.

Для решения проблемы в законе предлагается прописать, что лицензия на осуществление адвокатской деятельности делится на два типа по территориальной сфере действия:

универсальная лицензия на осуществление адвокатской деятельности на всей территории КР;

локализованная лицензия на осуществление адвокатской деятельности на определенной территории КР для адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи.

«Мы проводим агитацию, чтобы адвокаты вступали в реестр ГГЮП, чтобы увеличивать их число. Но это добровольно. В Америке на 300 человек приходится один адвокат. У нас на одного адвоката приходится 21 тысяча граждан, а в некоторых районах вовсе нет их. Этим законопроектом мы преследуем цель обеспечить доступность квалифицированной юридической помощи», — сказал Орозбек Сыдыков.

Также в законопроекте говорится, что «при реализации права на получение локализованной лицензии лицо обязано проработать в системе гарантированной государством юридической помощи не менее трех лет».