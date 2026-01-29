15:41
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

В космосе живете. Депутат раскритиковал внедрение юридических представителей

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша раскритиковал законопроект Министерства юстиции, предполагающий внедрение реестра юридических представителей.

Как рассказал заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, представлять интересы граждан в судах наряду с адвокатами смогут юридические представители, которые зарегистрировались в соответствующем реестре.

Дастан Бекешев считает, что эта инициатива приведет к недоступности юридической помощи. Он привел в пример передачу вопросов наследования частным нотариусам.

«Теперь между государственными и частными нотариусами происходит сговор. Если раньше можно было за 1 тысячу сомов получить свидетельство о наследовании, то сейчас это уже 20 тысяч стоит», — сказал нардеп.

Он напомнил, что существуют «дешевые дела», когда граждане подают в суд жалобы на коммунальные службы, госорганы и другие организации и не требуют каких-то больших денег. При этом они могут обратиться к студентам юридического факультета или к знакомым, чтобы те помогли им защитить свои права в суде.

Читайте по теме
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах

«Теперь этим законопроектом предлагают обращаться только к юридическим представителям, имеющим высшее юридическое образование, трехлетний стаж и вставших в этот реестр, которые еще должны пройти обучение. Обучение платное. Тогда юристы не будут брать обычные дела за 3 тысячи или 10 тысяч сомов. Вы лишаете студентов получать практику в судах. Это приведет к удорожанию юридических услуг. Бедные еще беднее станут, а богатым все равно, потому что они к адвокатам обращаются. Монополизация в юридической отрасли недопустима. Вы сравниваете с Францией, Германией. А вы сравните уровни жизни. Давайте всем зарплату поднимем и пособия, пенсии сделаем, как во Франции и Германии. Я не знаю, вы где живете, в космосе что ли? Такие законы придумываете», — возмутился Дастан Бекешев.

Парламентарий призвал коллег не принимать этот законопроект. Его поддержали несколько депутатов, также выразив мнение, что документ приведет к подорожанию юридических услуг.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что надзорный орган считает юридических представителей лишним институтом, и выступила против этого законопроекта.

По итогам обсуждения нардепы не стали голосовать за документ и сняли его с повестки дня.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359787/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Изменение гимна: новый конкурс нужно провести до 1 июня
Новый автосезон у депутатов: на чем сегодня приезжают в Жогорку Кенеш
Эрулан Кокулов призвал президента приструнить государственных служащих
Депутаты Жогорку Кенеша получили новые служебные автомобили
Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн
В парламенте подняли вопрос высоких процентных ставок в комбанках Кыргызстана
В Кыргызстане служившим в высокогорье военным могут повысить пенсии
Новый гимн: в Жогорку Кенеше отклонили предлагаемые варианты
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах
Определение членских взносов адвокатов могут передать Совету адвокатов
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
29 января, четверг
15:39
Автоматизированную систему для упрощения оформления пенсий внедрят в Кыргызстане Автоматизированную систему для упрощения оформления пен...
15:35
Мэр Оша поручил проверить законность земли, где работает ресторан «Кекеев»
15:34
Минздрав Кыргызстана заинтересован в поддержке со стороны системы ООН
15:16
Изменение гимна: новый конкурс нужно провести до 1 июня
15:12
Убогое состояние городского медцентра № 2. Мэр Оша поручил его отремонтировать