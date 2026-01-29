В космосе живете. Депутат раскритиковал внедрение юридических представителей

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша раскритиковал законопроект Министерства юстиции, предполагающий внедрение реестра юридических представителей.

Как рассказал заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, представлять интересы граждан в судах наряду с адвокатами смогут юридические представители, которые зарегистрировались в соответствующем реестре.

Дастан Бекешев считает, что эта инициатива приведет к недоступности юридической помощи. Он привел в пример передачу вопросов наследования частным нотариусам.

«Теперь между государственными и частными нотариусами происходит сговор. Если раньше можно было за 1 тысячу сомов получить свидетельство о наследовании, то сейчас это уже 20 тысяч стоит», — сказал нардеп.

Он напомнил, что существуют «дешевые дела», когда граждане подают в суд жалобы на коммунальные службы, госорганы и другие организации и не требуют каких-то больших денег. При этом они могут обратиться к студентам юридического факультета или к знакомым, чтобы те помогли им защитить свои права в суде.

«Теперь этим законопроектом предлагают обращаться только к юридическим представителям, имеющим высшее юридическое образование, трехлетний стаж и вставших в этот реестр, которые еще должны пройти обучение. Обучение платное. Тогда юристы не будут брать обычные дела за 3 тысячи или 10 тысяч сомов. Вы лишаете студентов получать практику в судах. Это приведет к удорожанию юридических услуг. Бедные еще беднее станут, а богатым все равно, потому что они к адвокатам обращаются. Монополизация в юридической отрасли недопустима. Вы сравниваете с Францией, Германией. А вы сравните уровни жизни. Давайте всем зарплату поднимем и пособия, пенсии сделаем, как во Франции и Германии. Я не знаю, вы где живете, в космосе что ли? Такие законы придумываете», — возмутился Дастан Бекешев.

Парламентарий призвал коллег не принимать этот законопроект. Его поддержали несколько депутатов, также выразив мнение, что документ приведет к подорожанию юридических услуг.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что надзорный орган считает юридических представителей лишним институтом, и выступила против этого законопроекта.

По итогам обсуждения нардепы не стали голосовать за документ и сняли его с повестки дня.