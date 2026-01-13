16:08
Происшествия

Неправильно припарковался. Адвокат добровольно заплатил штраф

По факту опубликованного 12 января в социальной сети Instagram видеоматериала пресс-служба УПСМ Бишкека сообщает, что адвокат добровольно заплатил штраф.

Известный адвокат Шердор Абдыкапаров припарковал свое транспортное средство в запрещенном месте, нарушив пункт 12.4 Правил дорожного движения КР. После этого он добровольно связался с сотрудниками УПСМ Бишкека. В отношении водителя составлен протокол о правонарушении, и он понес предусмотренное законодательством наказание. В своем обращении адвокат признал вину.
