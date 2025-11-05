11:09
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Происшествия

Адвоката по подозрению в вымогательстве задержали в городе Ош

Адвоката, подозреваемого в вымогательстве денежных средств у своей подзащитной, задержали в городе Ош. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ведомство обратилась гражданка А.Г., заявившая, что ее адвокат С.Н.С., представлявший интересы в уголовном деле по статье 209 «Мошенничество» УК КР, потребовал 350 тысяч сомов за «помощь» в смягчении приговора.

По данным следствия, юрист уверял женщину, что имеет связи в судебной системе и сможет повлиять на назначение наказания — добиться пробации или отсрочки исполнения приговора, ссылаясь на наличие у обвиняемой несовершеннолетнего ребенка.

После обращения потерпевшей сотрудники ГКНБ возбудили уголовное дело и провели оперативное мероприятие. 3 ноября адвоката задержали с поличным в здании Ошского городского суда сразу после получения оговоренной суммы. Он добровольно выдал деньги, полученные в качестве взятки.

В настоящее время задержанный помещен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349712/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат считает, что есть основания для отмены решения по Temirov Live и Kloop
В Сузаке задержана сотрудница ЦОН. Подозревается в получении взятки
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
ГКНБ задержал уроженца Оша: угрожал убить семью за 2 миллиона рублей
В Алайском районе задержан мужчина при попытке дачи взятки сотруднику милиции
Замглавврача психбольницы задержан при попытке дать взятку в 500 тысяч сомов
Брат «положенца» пытался дать взятку в 190 тысяч сомов милиционерам
Судья, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
За&nbsp;три дня в&nbsp;Кыргызстане зарегистрированы три землетрясения За три дня в Кыргызстане зарегистрированы три землетрясения
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
5 ноября, среда
11:06
Судебные исполнители вернули в казну Кыргызстана более 510 миллионов сомов Судебные исполнители вернули в казну Кыргызстана более...
11:01
С начала 2025 года Нацбанк продал более 22 тысяч мерных золотых слитков
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 ноября
10:57
Выезд и повторный въезд мигрантов в Россию не помогут обновить статус — МВД РФ
10:49
В Кыргызстане низкая физическая доступность опиоидных анальгетиков