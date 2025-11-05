Адвоката по подозрению в вымогательстве задержали в городе Ош

Адвоката, подозреваемого в вымогательстве денежных средств у своей подзащитной, задержали в городе Ош. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ведомство обратилась гражданка А.Г., заявившая, что ее адвокат С.Н.С., представлявший интересы в уголовном деле по статье 209 «Мошенничество» УК КР, потребовал 350 тысяч сомов за «помощь» в смягчении приговора.

По данным следствия, юрист уверял женщину, что имеет связи в судебной системе и сможет повлиять на назначение наказания — добиться пробации или отсрочки исполнения приговора, ссылаясь на наличие у обвиняемой несовершеннолетнего ребенка.

После обращения потерпевшей сотрудники ГКНБ возбудили уголовное дело и провели оперативное мероприятие. 3 ноября адвоката задержали с поличным в здании Ошского городского суда сразу после получения оговоренной суммы. Он добровольно выдал деньги, полученные в качестве взятки.

В настоящее время задержанный помещен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.