Общество

В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах

Министерство юстиции разработало поправки в Закон «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности», предполагающие внедрение реестра юридических представителей.

Как рассказал заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК, юридические представители наряду с адвокатами будут обладать правом выступать в гражданском и административном судах по доверенности.

Изменения предлагается внести и в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях, где будет прописано, что в суде могут выступать также юридические представители.

Юридическим представителем сможет быть любое дееспособное физическое лицо, включенное в реестр. При этом он должен:

  • иметь высшее юридическое образование;
  • иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет;
  • получить сертификат по результатам дополнительного образования в учебном центре адвокатов при Адвокатуре КР.

«На сегодня в законе прописано, что любое совершеннолетнее лицо может быть представителем в суде, это может быть хоть электрик. Сколько жалоб поступает на тех, кто не смог оказать помощь в суде?! Мы же говорим, что граждане должны получать квалифицированную помощь. Если человек готов сам себя представлять в суде, это его право. Но если он нуждается в помощи, он может дать доверенность юридическому представителю. Будет договоренность платная или нет, это решение сторон», — сказал замминистра.

Депутат Кубанычбек Самаков выступил против законопроекта, выразив мнение, что такая норма, наоборот, ограничит доступ к юридической помощи.

Ранее нардеп Дастан Бекешев отмечал, что с принятием законопроекта юридические услуги могут подорожать.

По итогам обсуждения парламентарии одобрили проект закона. 
