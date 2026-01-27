Определение членских взносов адвокатов могут передать Совету адвокатов

Министерство юстиции предлагает внести изменения в Закон «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности», пересмотрев норму об определении и утверждении членских взносов.

По действующему законодательству размер членских взносов определяется и утверждается на съезде адвокатов, который является высшим органом управления Адвокатуры.

Теперь же в законе предлагается прописать, что определение и утверждение размеров членских взносов относятся к компетенции Совета адвокатов, который является коллегиальным исполнительным органом Адвокатуры и избирается на съезде адвокатов тайным голосованием в составе девяти человек.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков отметил: сейчас размер членского взноса составляет 200 сомов, что не соответствует выплатам адвокатов в других странах.

Однако против такой нормы выступили некоторые депутаты. Также на заседании выступила председатель Адвокатуры Чуйской области Айзана Ниязалиева, которая заявила, что адвокаты не знали о предлагаемой норме, не обсуждали ее и не поддерживают.

«С мая 2025 года размер членского взноса поднят, сейчас он составляет 500 сомов. На сегодня совет не занимается никакой деятельностью, собирает членские взносы и продлевает срок действия удостоверения. Если адвокат не платит, не продлевает», — сказала она.

В итоге депутаты предложили Министерству юстиции обсудить данный вопрос с Адвокатурой и принять решение.