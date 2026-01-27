12:00
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Определение членских взносов адвокатов могут передать Совету адвокатов

Министерство юстиции предлагает внести изменения в Закон «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности», пересмотрев норму об определении и утверждении членских взносов.

По действующему законодательству размер членских взносов определяется и утверждается на съезде адвокатов, который является высшим органом управления Адвокатуры.

Теперь же в законе предлагается прописать, что определение и утверждение размеров членских взносов относятся к компетенции Совета адвокатов, который является коллегиальным исполнительным органом Адвокатуры и избирается на съезде адвокатов тайным голосованием в составе девяти человек.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков отметил: сейчас размер членского взноса составляет 200 сомов, что не соответствует выплатам адвокатов в других странах.

Однако против такой нормы выступили некоторые депутаты. Также на заседании выступила председатель Адвокатуры Чуйской области Айзана Ниязалиева, которая заявила, что адвокаты не знали о предлагаемой норме, не обсуждали ее и не поддерживают.

«С мая 2025 года размер членского взноса поднят, сейчас он составляет 500 сомов. На сегодня совет не занимается никакой деятельностью, собирает членские взносы и продлевает срок действия удостоверения. Если адвокат не платит, не продлевает», — сказала она.

В итоге депутаты предложили Министерству юстиции обсудить данный вопрос с Адвокатурой и принять решение.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359417/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах
Минюст предлагает ввести локализованную лицензию для адвокатов
Неправильно припарковался. Адвокат добровольно заплатил штраф
Адвоката по подозрению в вымогательстве задержали в городе Ош
Адвокат считает, что есть основания для отмены решения по Temirov Live и Kloop
Что происходит за фасадом у соседей
В Бишкеке задержали адвоката по подозрению в даче взятки сотруднику милиции
ГКНБ задержал адвоката по подозрению в вымогательстве
Кто в Кыргызстане может рассчитывать на бесплатного адвоката
В Оше задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
12:00
Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не ст...
11:56
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах
11:45
Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов
11:45
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
11:39
Подозреваемых в смертельном избиении мужчины задержали в Чуйской области