Вакцинация от COVID-19. Прививочные пункты не соблюдают график работы

Прививочные пункты в торговых центрах не соблюдают график работы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Писали, что в торгово-развлекательные центрах можно получить вакцину с 10.30 до 21.30. Я пришел в ТЦ «Азия Молл» в 20.00 после работы. Но там уже было закрыто. Продавцы сказали, что пункт закрылся еще в 19.30», — сказал горожанин.

Он отметил, что на месте также не указано точного времени работы точки вакцинации.

Помимо этого, возле памятника Курманджан датке, куда призывали граждан прийти и вакцинироваться от COVID-19, тоже свернули шатры. Ранее зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова сообщала журналистам, что здесь граждане могут бесплатно привиться от коронавируса с 18.00 до 00.00 каждый день.

Фото читателя. К памятнику Курманджан датке власти призывали прийти и привиться

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Прививочные пункты открыты в Бишкеке и Оше.