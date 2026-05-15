08:59
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Власть

Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу посетить США в сентябре

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань посетить Вашингтон 24 сентября. По итогам переговоров с американским президентом Си Цзиньпин назвал отношения двух стран «самыми важными в мире» и призвал «никогда их не испортить».

Reuters
Фото Reuters. Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань посетить Вашингтон

«Я хотел бы поднять бокал и предложить тост за богатые и прочные связи между американским и китайским народами. Это очень особые отношения, и я хочу еще раз поблагодарить вас»,— сказал глава Белого дома во время торжественного банкета в Пекине.

«И Китай, и Соединенные Штаты выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации. Наши две страны должны быть партнерами, а не соперниками», — отметил Си Цзиньпин.

Президент США прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Во время переговоров Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали в том числе конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373884/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka
Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом
Госвизит президента США в Китай. Что заявили лидеры двух стран: главное
Госвизит президента США в Китай. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером
Развитие отношений сверхдержав. Дональд Трамп прибыл в Китай в рамках госвизита
Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом
Атака на Иран. Трамп приостановил операцию «Свобода» в Ормузском проливе
Сыновья Дональда Трампа будут инвестировать в добычу вольфрама в Казахстане
Об истерике Трампа после сбитого в Иране самолета сообщают СМИ
Аэропорт во Флориде переименуют в честь Дональда Трампа
Популярные новости
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
В&nbsp;Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за&nbsp;сталкинг В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
15 мая, пятница
08:57
Отбор новых научных проектов начался в Кыргызстане Отбор новых научных проектов начался в Кыргызстане
08:51
В Чуйской долине в ближайший час ожидается сильный ветер
08:50
Кабмин Кыргызстана пригласил Татарстан участвовать во Всемирных играх кочевников
08:34
Турецкая компания готова помочь Кыргызстану в развитии солнечной энергетики
08:30
Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka
14 мая, четверг
23:38
Новые элементы дизайна стали доступными пользователям мессенджера WhatsApp