В КР за первый квартал 2026 года темп роста экономики составил 10,1 процента

Состоялось заседание Стратегического координационного комитета по реализации Рамочной программы системы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Кыргызской Республике на 2023–2027 годы. В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев и постоянный координатор системы ООН в КР Антье Граве, а также представители государственных органов и агентств ООН.

По словам Адылбека Касымалиева, между правительством и системой ООН ведется активная работа по устойчивому развитию страны и Рамочная программа является одним из ключевых инструментов взаимодействия между нашими сторонами.

«Экономическое развитие страны показывает устойчивый рост. За последние четыре года среднегодовой темп экономического роста составил 10,2 процента. В 2025 году темп прироста ВВП составил 11,1 процента. За первый квартал 2026 года темп роста экономики составил 10,1 процента. Высокая экономическая активность позволяет нам целенаправленно повышать уровень жизни населения, в частности создавать новые рабочие места, повышать заработные платы работникам бюджетной сферы, пенсии и пособия, а также реализовывать государственные программы. Достижение и поддержание высоких экономических показателей – весьма важно для повышения уровня благосостояния населения. В этой связи нам нужна поддержка наших международных партнеров по развитию, в том числе системы ООН», – сказал он, выразив готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с ООН.

Антье Граве в свою очередь отметила, что Стратегический координационный комитет призван обеспечивать общее понимание приоритетов и их соответствие потребностям развития страны.

«Организация Объединенных Наций по-прежнему привержена поддержке Кыргызстана в преобразовании экономического роста в повышение уровня жизни населения, укрепление устойчивости и расширение равных возможностей для женщин, молодежи и уязвимых групп населения», – сказала Антье Граве.

Также были рассмотрены результаты проводимой работы по проектам ООН в Кыргызской Республике и планы на среднесрочный период, направленные на социально-экономическое развитие нашей страны. С докладами выступили представители ряда государственных органов и агентств ООН.