Выборы в БГК. Как за три месяца сменился расклад сил и погас интерес

До повторных выборов депутатов Бишкекского городского кенеша осталось меньше двух недель. Уже сейчас ясно, новый состав БГК будет совсем не таким, как ожидалось в апреле. Лидеры снимаются с гонки. А новички пытаются доказать столичным избирателям, что достойны мандатов в БГК.

Как изменились претенденты

В повторных выборах в Бишкекский городской кенеш участвуют 18 политических партий. На места в нем претендуют 1 тысяча 258 кандидатов. В апреле, напомним, партий было 245, а кандидатов 1 тысяча 820 человек.

В повторных выборах в БГК отказались участвовать больше половины партий, боровшихся в апреле.

Только 11 политобъединений из 25 партий решились снова испытать удачу за мандаты. Остальные предпочли не тратить свои ресурсы на БГК. Причем это были не только новички, которые набрали крайне мало голосов.

Даже завсегдатаи избирательных кампаний, такие как «Бутун Кыргызстан», «Ыйман нуру», «Кыргызстан» и Партия коммунистов, не увидели перспектив в этой гонке.

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Эксперты, к слову прогнозируют крайне низкую явку на июльских выборах. Стартовавшая предвыборная агитация идет вяло, даже особых скандалов не замечено. Да и высока вероятность, что голосование вообще не состоится.

Выборы могут и отменить, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране ухудшится. Так что политобъединения не распыляют силы и берегут ресурсы для предстоящих осенью парламентских выборов.

Расклад сил изменится

По итогам голосования в апреле в Бишкекский горкенеш попадали шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер. Это «Биздин эл» («Наш народ»), «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Эмгек», НДПК и «Ак Бата». Причем последние три набрали наибольшее число голосов бишкекчан.

Уже сейчас можно смело говорить, что по итогам июльского голосования расклад сил будет совсем другим.

Из предвыборной гонки выбыли лидеры апрельского голосования — НДПК и «Ак Бата». Обе заявили, что хотят сосредоточиться на подготовке к осенним выборам в Жогорку Кенеш.

«Ак Бата» также отметила, что горожане еще не готовы к ее программе, а снижать планку партия не намерена.

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А в НДПК заявили, что провокационные действия заинтересованных сил лишили партию возможности достойно представлять различные слои населения в городском кенеше и отстаивать их интересы. Политсовет партии не стал препятствовать членам своей команды, пожелавшим участвовать в повторных выборах с новыми политобъединениями.

Напомним, что весной двум партиям — «Реформе» и социал-демократам — не хватило совсем немного голосов избирателей, чтобы попасть в БГК. Сейчас у них есть реальная возможность заручиться поддержкой горожан.

Новички рвутся в бой

Из партий, которые решили попытать удачу на повторных выборах в БГК, больше трети занимают новички. Причем только одна из семи ранее участвовала в гонке. Это «Онугуу-Прогресс». В апрельских выборах в БГК эта партия не участвовала, зато решила заявить о себе сейчас.

Интересно, что «Онугуу-Прогресс» есть в действующем составе БГК. Только ее депутаты постоянством не отличаются. Шестеро из них вновь участвуют в гонке.

Ни один из них не остался верен партии, которая в 2016 году привела его в Бишкекский горкенеш.

Еще шесть партий-новичков постараются перетянуть на себя мандаты тех политобъединений, которые отказались повторно бороться за присутствие в БГК. Известно о них немного.

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Например, партия «Столица», решившая идти в БГК после забастовки водителей маршруток. В 2012 году она уже пыталась попасть в столичный кенеш, но безрезультатно.

Партию «Сила в единстве» возглавляет экс-замглавы Таможенной службы Кадырбек Абдивалиев. На октябрьские выборы 2020 года он, к слову, шел по списку «Замандаша», зато в БГК решил пробиваться со своим политобъединением.

Расследование Factcheck.kg выявило, что партия «Биздин Кыргызстан» косвенно связана с «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». У них один основатель — Айбек Осмонов, который недавно стал депутатом парламента.

Партию «Туран» возглавляет активист Жениш Молдокматов. Сейчас он находится в СИЗО-1 Бишкека по подозрению в организации массовых беспорядков по делу о событиях в октябре 2020 года.

Партию «Жаны-Мезгил» создала бизнес-вумен Казакбай Айжан кызы, чьи компании занимаются организацией отдыха и развлечений. А «Келечек-Будущее» проект Чынгызы Макешова, который на выборы 2020 года шел с партией «Ыйман нуру».

Глава партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков, кстати, требовал снять с гонки всех новичков. Он считает, что, согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», указанные партии не могут участвовать в выборах, поскольку они повторные — 11 апреля эти политорганизации не баллотировались. Но Бишкекская ТИК решила иначе. Все семь партий допустили к участию в гонке.