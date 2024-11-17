«Социал-демократы» преодолели пятипроцентный барьер в Балыкчи

На выборах в городской кенеш Балыкчи пятипроцентный порог преодолели семь партий. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Больше всего голосов избирателей набрали партии «Эл Умуту» — 22,92 процента (2 тысячи 620 человек) и «Жаны Кыргызстан» — 21,67 процента (2 тысячи 477 человек).

Также пятипроцентный порог преодолели партии «Ишеним» с 7,19 процента голосов избирателей (822 человека), «Мурас» с 6,43 процента (735 человек), «Ынтымак» с 16,75 процента (1 тысяча 915 человек), «Эмгек» с 7,93 процента (906 человек) и «Социал-демократы» с 12,4 процента (1 тысяча 417 человек).

Менее пяти процентов голосов набрала партия «Адилеттуу Кыргызстан» с 3,52 процента (402 человека).

Против всех в Балыкчи проголосовали 1,2 процента избирателей.

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.