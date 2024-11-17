Местные выборы. Предварительные результаты по Караколу

По предварительным подсчетам АСУ, в Караколе побеждает партия «Бирге — Вместе», набрав 5 тысяч 680 голосов.
Голоса распределились следующим образом:
- «Бирге — Вместе» — 5 тысяч 680 голосов (42,77 процента).
- «Эмгек» — 2 тысячи 770 голосов (20,86 процента).
- «Жаны Кыргызстан» — 2 тысячи 297 голосов (17,30 процента).
- «Ынтымак» — 1 тысяча 235 голосов (9,30 процента).
- «Ыйман нуру» — 1 тысяча 56 голосов (7,95 процента).
- Против всех — 241 голос (1,81 процента).
Отметим, окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).
Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.