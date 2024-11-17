22:39
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Выборы

Местные выборы. Предварительные результаты по Караколу

По предварительным подсчетам АСУ, в Караколе побеждает партия «Бирге — Вместе», набрав 5 тысяч 680 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

  1. «Бирге — Вместе» — 5 тысяч 680 голосов (42,77 процента).
  2. «Эмгек» — 2 тысячи 770 голосов (20,86 процента).
  3. «Жаны Кыргызстан» — 2 тысячи 297 голосов (17,30 процента).
  4. «Ынтымак» — 1 тысяча 235 голосов (9,30 процента).
  5. «Ыйман нуру» — 1 тысяча 56 голосов (7,95 процента).
  6. Против всех — 241 голос (1,81 процента).

ЦИК
Фото ЦИК. Итоги голосования в Караколе

Отметим, окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.
Ссылка: https://24.kg/vybory/311396/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
«Социал-демократы» преодолели пятипроцентный барьер в Балыкчи
На выборах в Токмаке больше всего голосов получила партия «Адилет»
Местные выборы. В Бишкеке изменились адреса двух избирательных участков
Камчыбек Ташиев: Партия «Ата Журт» не будет участвовать в местных выборах
Президент распустил местные кенеши и назначил новые выборы
Какие новшества ждут кыргызстанцев на местных выборах, рассказали в ЦИК
В выборах депутатов 14 кенешей приняли участие 28 тысяч избирателей
Назначены выборы депутатов некоторых местных кенешей
В пяти областях назначены выборы в местные кенеши: президент подписал указ
Подписан указ о выборах в Кербенский городской кенеш Аксыйского района
Популярные новости
Телеведущий Fox News может стать главой Пентагона&nbsp;&mdash; решение Дональда Трампа Телеведущий Fox News может стать главой Пентагона — решение Дональда Трампа
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
17 ноября, воскресенье
22:30
МВД Кыргызстана опровергло информацию о протестах в Караколе и Кочкоре МВД Кыргызстана опровергло информацию о протестах в Кар...
22:25
«Социал-демократы» преодолели пятипроцентный барьер в Балыкчи
22:10
Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолели все партии
21:49
На выборах в Кара-Балте пятипроцентный порог преодолели пять партий
21:43
Местные выборы. В Джалал-Абаде тоже лидирует партия «Жаны Кыргызстан»