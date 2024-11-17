Выборы в Нарыне. Пять партий преодолели избирательный порог в горкенеш

На выборах в городской кенеш Нарына пятипроцентный порог преодолели пять партий. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Больше всего голосов избирателей набрали партии «Адилет» — 31,4 процента (3 тысячи 153 человека) и «Жаны Кыргызстан» — 22,45 процента (2 тысячи 254 человека).

Также пятипроцентный порог преодолели партии «Эл Умуту» с 11,42 процента (1 тысяча 147 человек) голосов избирателей, «Ишеним» с 11,78 процента (1 тысяча 143 человека), «Ынтымак» с 17,93 процента.

Менее пяти процентов голосов набрала партия «Социал-демократы» с 3,9 процента (392 человека).

Против всех в Нарыне проголосовали 1,12 процента избирателей.

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.