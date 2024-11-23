Местные выборы. Утверждены результаты выборов в некоторые кенеши

Утверждены протоколы об итогах голосования и о результатах выборов некоторых местных кенешей. Об этом сообщил Центризбирком.
По его данным, накануне, 22 ноября, на заседании Центральной избирательной комиссии утверждены протоколы об итогах голосования и о результатах выборов 7 городских и 53 айылных кенешей:
1Нарынская область
- Нарынской городской кенеш
- Ат-Башинский айыльный кенеш
- Кара-Сууйский айыльный кенеш
- Казыбекский айыльный кенеш
- Баш-Кайындинский айыльный кенеш
- Ак-Моюнский айыльный кенеш
- Доболунский айыльный кенеш
- Чет-Нуринский айыльный кенеш
- Мин-Булакский айыльный кенеш
- Жерге-Талский айыльный кенеш
- Эмгек-Талинский айыльный кенеш
- Жан-Булакский айыльный кенеш
- Учкунский айыльный кенеш
- Ала-Бугинский айыльный кенеш
- Кара-Бургонский айыльный кенеш
- Баетовский айыльный кенеш
- Тоголок-Молдинский айыльный кенеш
- Жумгальский айыльный кенеш
- Куйручук-Кызартский айыльный кенеш
- Тугол-Сайский айыльный кенеш
- Байзакский айыльный кенеш
- Чаекский айыльный кенеш
- Мин-Кушский айыльный кенеш
- Ормон-Ханский айыльный кенеш
- Кум-Дюбинский айыльный кенеш
- Чолпонский айыльный кенеш
- Кара-Сууйский айыльный кенеш
- Сары-Булакский айыльный кенеш
2Чуйская область
- Кантский городской кенеш
- Кеминский городской кенеш
- Орловский городской кенеш
- Орто-Каиндинский айыльный кенеш
- Кураминский айыльный кенеш
- Курпульдокский айыльный кенеш
- Фрунзенский айыльный кенеш
3Джалал-Абадская область
- Таш-Кумырский городской кенеш
- Кара-Кульский городской кенеш
- Атайский айыльный кенеш
- Каргалыкский айыльный кенеш
- Тогуз-Тороуский айыльный кенеш
4Иссык-Кульская область
- Каракольский айыльный кенеш (Ак-Суйский район)
- Хан-Тенирский айыльный кенеш
- Кыдыр-Акенский айыльный кенеш
- Алтын-Арашанский айыльный кенеш
- Улахольский айыльный кенеш
- Ак-Терекский айыльный кенеш
- Болот Мамбетовский айыльный кенеш
- Кун-Чыгышский айыльный кенеш
5Таласская область
- Аманбаевский айыльный кенеш
- Кара-Бууринский айыльный кенеш
- Чолпонбайский айыльный кенеш
- Шекерский айыльный кенеш
- Семетейский айыльный кенеш
- Уч-Коргонский айыльный кенеш
- Кыргызстанский айыльный кенеш
Напомним, 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей. Результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются территориальными избирательными комиссиями не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 8 декабря).