Местные выборы. Утверждены результаты выборов в некоторые кенеши

Утверждены протоколы об итогах голосования и о результатах выборов некоторых местных кенешей. Об этом сообщил Центризбирком.

По его данным, накануне, 22 ноября, на заседании Центральной избирательной комиссии утверждены протоколы об итогах голосования и о результатах выборов 7 городских и 53 айылных кенешей:

1 Нарынская область

Нарынской городской кенеш

Ат-Башинский айыльный кенеш

Кара-Сууйский айыльный кенеш

Казыбекский айыльный кенеш

Баш-Кайындинский айыльный кенеш

Ак-Моюнский айыльный кенеш

Доболунский айыльный кенеш

Чет-Нуринский айыльный кенеш

Мин-Булакский айыльный кенеш

Жерге-Талский айыльный кенеш

Эмгек-Талинский айыльный кенеш

Жан-Булакский айыльный кенеш

Учкунский айыльный кенеш

Ала-Бугинский айыльный кенеш

Кара-Бургонский айыльный кенеш

Баетовский айыльный кенеш

Тоголок-Молдинский айыльный кенеш

Жумгальский айыльный кенеш

Куйручук-Кызартский айыльный кенеш

Тугол-Сайский айыльный кенеш

Байзакский айыльный кенеш

Чаекский айыльный кенеш

Мин-Кушский айыльный кенеш

Ормон-Ханский айыльный кенеш

Кум-Дюбинский айыльный кенеш

Чолпонский айыльный кенеш

Кара-Сууйский айыльный кенеш

Сары-Булакский айыльный кенеш

2 Чуйская область

Кантский городской кенеш

Кеминский городской кенеш

Орловский городской кенеш

Орто-Каиндинский айыльный кенеш

Кураминский айыльный кенеш

Курпульдокский айыльный кенеш

Фрунзенский айыльный кенеш

3 Джалал-Абадская область

Таш-Кумырский городской кенеш

Кара-Кульский городской кенеш

Атайский айыльный кенеш

Каргалыкский айыльный кенеш

Тогуз-Тороуский айыльный кенеш

4 Иссык-Кульская область

Каракольский айыльный кенеш (Ак-Суйский район)

Хан-Тенирский айыльный кенеш

Кыдыр-Акенский айыльный кенеш

Алтын-Арашанский айыльный кенеш

Улахольский айыльный кенеш

Ак-Терекский айыльный кенеш

Болот Мамбетовский айыльный кенеш

Кун-Чыгышский айыльный кенеш

5 Таласская область

Аманбаевский айыльный кенеш

Кара-Бууринский айыльный кенеш

Чолпонбайский айыльный кенеш

Шекерский айыльный кенеш

Семетейский айыльный кенеш

Уч-Коргонский айыльный кенеш

Кыргызстанский айыльный кенеш

Напомним, 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей. Результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются территориальными избирательными комиссиями не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 8 декабря).