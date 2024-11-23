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Власть

Местные выборы. Утверждены результаты выборов в некоторые кенеши

Утверждены протоколы об итогах голосования и о результатах выборов некоторых местных кенешей. Об этом сообщил Центризбирком.

По его данным, накануне, 22 ноября, на заседании Центральной избирательной комиссии утверждены протоколы об итогах голосования и о результатах выборов 7 городских и 53 айылных кенешей:

1
Нарынская область
  • Нарынской городской кенеш
  • Ат-Башинский айыльный кенеш
  • Кара-Сууйский айыльный кенеш
  • Казыбекский айыльный кенеш
  • Баш-Кайындинский айыльный кенеш
  • Ак-Моюнский айыльный кенеш
  • Доболунский айыльный кенеш
  • Чет-Нуринский айыльный кенеш
  • Мин-Булакский айыльный кенеш
  • Жерге-Талский айыльный кенеш
  • Эмгек-Талинский айыльный кенеш
  • Жан-Булакский айыльный кенеш
  • Учкунский айыльный кенеш
  • Ала-Бугинский айыльный кенеш
  • Кара-Бургонский айыльный кенеш
  • Баетовский айыльный кенеш
  • Тоголок-Молдинский айыльный кенеш
  • Жумгальский айыльный кенеш
  • Куйручук-Кызартский айыльный кенеш
  • Тугол-Сайский айыльный кенеш
  • Байзакский айыльный кенеш
  • Чаекский айыльный кенеш
  • Мин-Кушский айыльный кенеш
  • Ормон-Ханский айыльный кенеш
  • Кум-Дюбинский айыльный кенеш
  • Чолпонский айыльный кенеш
  • Кара-Сууйский айыльный кенеш
  • Сары-Булакский айыльный кенеш
2
Чуйская область
  • Кантский городской кенеш
  • Кеминский городской кенеш
  • Орловский городской кенеш
  • Орто-Каиндинский айыльный кенеш
  • Кураминский айыльный кенеш
  • Курпульдокский айыльный кенеш
  • Фрунзенский айыльный кенеш
3
Джалал-Абадская область
  • Таш-Кумырский городской кенеш
  • Кара-Кульский городской кенеш
  • Атайский айыльный кенеш
  • Каргалыкский айыльный кенеш
  • Тогуз-Тороуский айыльный кенеш
4
Иссык-Кульская область
  • Каракольский айыльный кенеш (Ак-Суйский район)
  • Хан-Тенирский айыльный кенеш
  • Кыдыр-Акенский айыльный кенеш
  • Алтын-Арашанский айыльный кенеш
  • Улахольский айыльный кенеш
  • Ак-Терекский айыльный кенеш
  • Болот Мамбетовский айыльный кенеш
  • Кун-Чыгышский айыльный кенеш
5
Таласская область
  • Аманбаевский айыльный кенеш
  • Кара-Бууринский айыльный кенеш
  • Чолпонбайский айыльный кенеш
  • Шекерский айыльный кенеш
  • Семетейский айыльный кенеш
  • Уч-Коргонский айыльный кенеш
  • Кыргызстанский айыльный кенеш

Напомним, 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей. Результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются территориальными избирательными комиссиями не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 8 декабря).
Ссылка: https://24.kg/vlast/312040/
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