Дело «Кумтора». Почему суд по аресту Бабанова проходил закрыто, объяснил эксперт

Если бы уголовные дела по «Кумтору» проходили в открытом режиме, то информация могла бы использоваться заинтересованными лицами в арбитражных разбирательствах против Кыргызстана. Политолог Шерадил Бактыгулов объяснил 24.kg, почему сегодня ходатайство адвокатов экс-премьер-министра Омурбека Бабанова об изменении ему меры пресечения суд рассматривал за закрытыми дверями.

Он считает, что по уголовному делу по фактам коррупции на «Кумторе» в первую очередь необходимо защищать интересы государства.

По словам эксперта, дело по фактам коррупции на «Кумторе» носит международный характер, речь идет о многомиллиардном экологическом ущербе, причиненном стране. В этой связи, как отметил Шерадил Бактыгулов, в подобных случаях подробности следственных мероприятий не должны разглашаться, а судебные процессы проходят в закрытом режиме для того, чтобы не допустить утечки секретной информации.

«На данном этапе в первую очередь нужно защитить интересы страны. Мы всегда должны исходить только из этого. Не надо слушать группу лиц, которая говорит о закрытости суда. Если бы разбирательства проходили открыто, информация могла бы использоваться заинтересованными лицами в арбитражных разбирательствах против Кыргызстана», — отметил он.

Напомним, сегодня Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции — Омурбек Бабанов остается под арестом на время следствия.

Поддержать бывшего главу кабинета министров пришли депутаты парламента Кенжебек Бокоев, Мирлан Жеенчороев, Аккулу Бердиев и Калдарбек Баймуратов. Они зашли на территорию суда, но в зал заседаний их не пустили.

В зал суда со скандалом зашли супруга Омурбека Бабанова Рита Бабанова, дочь и сын бывшего премьер-министра.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.