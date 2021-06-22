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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Между приставами и родственниками Бабанова произошла перепалка

В Бишкекском городском суде рассматривается мера пресечения в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.

Около здания суда проходит митинг сторонников бывшего главы кабинета министров. На заседание не впустили депутатов парламента Аккулу Бердиева, Мирлана Жээнчороева, Акылбека Кемелова, Кенжебека Бокоева, Нурбека Тотонова, Калдарбека Баймуратова.

В зал суда со скандалом зашли супруга Омурбека Бабанова Рита Бабанова, дочь и сын бывшего премьер-министра.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием
Ссылка: https://24.kg/vlast/198434/
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