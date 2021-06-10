15:28
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Приграничный конфликт. Нужно приостановить участие Таджикистана в ОДКБ

Члены ОДКБ должны приостановить участие Таджикистана в организации. Об этом на конференции «Роль ОДКБ в обеспечении безопасности границ Центральной Азии» заявил политолог Азамат Темиркулов.

«Я буду использовать официальную терминологию. Таджикистан проявил военную агрессию в отношении Кыргызстана. ОДКБ должна отреагировать на случившееся. В уставе организации прописаны механизмы разрешения внутренних конфликтов. Следует приостановить участие в организации Таджикистана, позволившего себе напасть на члена ОДКБ. Если Организация договора о коллективной безопасности проглотит этот демарш Таджикистана, то в будущем ее авторитет будет только слабеть», — отметил он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197179/
просмотров: 1631
Версия для печати
Материалы по теме
В разрешении конфликта на кыргызско-таджикской границе могут помочь спутники
Приграничные конфликты. Устав ОДКБ надо пересмотреть
Военные действия хотят включить в страховые случаи
Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и Таджикистану
Европейский союз оказал помощь жертвам пограничного конфликта в Кыргызстане
Военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана должен исследовать Гаагский суд
Пограничная служба ГКНБ: обстановка в местности Унжу-Булак стабильная
Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено
Казахстан окажет военную помощь Кыргызстану. Соглашение подписано в марте
Ситуация на границе. Совбез: Поводов для беспокойства нет
Популярные новости
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
10 июня, четверг
15:20
Кыргызстан заинтересован в инвестициях и технологиях Турции Кыргызстан заинтересован в инвестициях и технологиях Ту...
15:12
В ЕАЭС будут определены права и обязанности участников электронной торговли
15:08
Уступи дорогу скорой помощи! Водителей в Бишкеке оштрафовали на 50 тысяч сомов
15:06
В разрешении конфликта на кыргызско-таджикской границе могут помочь спутники
14:51
Депутат требует объяснить велосипедистам, что они не пешеходы