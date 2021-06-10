Приграничный конфликт. Нужно приостановить участие Таджикистана в ОДКБ

Члены ОДКБ должны приостановить участие Таджикистана в организации. Об этом на конференции «Роль ОДКБ в обеспечении безопасности границ Центральной Азии» заявил политолог Азамат Темиркулов.

«Я буду использовать официальную терминологию. Таджикистан проявил военную агрессию в отношении Кыргызстана. ОДКБ должна отреагировать на случившееся. В уставе организации прописаны механизмы разрешения внутренних конфликтов. Следует приостановить участие в организации Таджикистана, позволившего себе напасть на члена ОДКБ. Если Организация договора о коллективной безопасности проглотит этот демарш Таджикистана, то в будущем ее авторитет будет только слабеть», — отметил он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.