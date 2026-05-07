Эксперты стран Центральной Азии обсудили архитектуру безопасности региона. В Душанбе (Таджикистан) прошел форум «Архитектура безопасности Центральной Азии».

В работе форума приняли участие представители институтов стратегических исследований стран Центральной Азии, экспертного сообщества, фондов и дипломатических миссий. В рамках форума также состоялась пленарная сессия, где участники обсудили ключевые внутрирегиональные риски и угрозы с учетом международной обстановки.

Отмечено, что государствам региона необходимо укреплять и расширять сотрудничество, совместно выявлять факторы влияющие на безопасность. Эксперты также обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры и зеленой экономики, социальные риски, влияющие на устойчивое развитие стран Центральной Азии.

Особый акцент был сделан на последствиях конфликтов по периметру Центральной Азии и росте нетрадиционных угроз, прежде всего в информационно-коммуникационной сфере. Подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления региональной координации и совершенствования механизмов коллективного реагирования.

Отдельное внимание было уделено водно-климатической повестке, приобретающей стратегическое значение для региона, а также процессам формирования региональной идентичности как важного фактора долгосрочной стабильности и устойчивого развития.