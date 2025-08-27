В Минпросвещения сделали заявление относительно школ «Сапат»

Министерство просвещения КР прокомментировало информацию относительно передачи в его ведение школ «Сапат».

В заявлении говорится, что ведомство не располагает информацией о смене собственников образовательных учреждений, которые, как ранее сообщалось, будут переданы в ведение министерства, в том числе об их переходе в собственность государства.

«По данным Министерства юстиции, по состоянию на 27 августа 2025 года образовательное учреждение «Сейтек STEM» находится в частной собственности и зарегистрировано на имя Светланы Сапаевой, директором образовательного учреждения является Рустамбек Сатыбалдыев. Образовательное учреждение «Акылтай» перерегистрировано в 2025 году и в настоящее время носит название «Алтын Мурас», оно также находится в частной собственности и зарегистрировано на ОсОО «Прогресс». Образовательное учреждение «Индиго Сапат» также находится в частной собственности и зарегистрировано на Чолпон Кузобаеву», — сообщили в Минпросвещения.

Ранее министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева в интервью «Биринчи радио» заявила, что три школы «Сапат» передаются в ведение Министерства просвещения. Позже она назвала журналистам эти образовательные организации.

При этом в ведомстве не отвечают на вопрос о том, о каких трех школах изначально шла речь.