В Минпросвещения не комментируют передачу школ «Сапат» в его ведение

Заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова не стала комментировать сегодня на пресс-конференции информацию о передаче в ведение Минпросвещения трех школ «Сапат».

Она не ответила на вопрос журналистов, о каких образовательных организациях идет речь и сколько школ остается в ведении фонда «Маариф».

«Я хотела бы обратиться к родителям: нет повода для беспокойства. Эти школы, как обычно, начнут свой учебный процесс по базисному учебному плану, выполняя государственный образовательный стандарт. По договоренности с родителями школы могут включать дополнительные программы. Если какие-то юридические вопросы возникли, то они уже решены», — сказала Надира Джусупбекова.

С дальнейшими вопросами она посоветовала обращаться к юристу министерства. 

Ранее министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева сообщила «Биринчи радио» о передаче трех школ «Сапат» в ведение Министерства просвещения. «Только в одной школе есть юридические вопросы, требующие уточнения. В то же время в текущем учебном году учебный процесс будет проходить абсолютно без сбоев. С этой точки зрения, никаких проблем нет», — сказала министр.

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что сеть образовательных учреждений «Сапат» передают под управление международного фонда «Маариф». Тогда в Министерстве образования и науки заявляли, что это не отразится на преподавательском составе, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях. Позже от родителей прозвучала информация о том, что из школ начали увольняться педагоги.
