Техноблог

Samsung стала второй в мире азиатской компанией-триллионером

Капитализация корпорации Samsung достигла $1 триллиона на фоне спроса на полупроводники — она стала второй азиатской компанией-триллионером, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics стал второй азиатской компанией, после TSMC, чья капитализация превысила $1 триллион. Рост акций обеих вызван повышенным спросом на ИИ-чипы.

На фоне ажиотажного спроса на полупроводники для систем искусственного интеллекта капитализация Samsung Electronics достигла внушительных $1,561 триллиона, что спровоцировало взрывной рост индекса Kospi и вывело котировки компании на четырехкратный годовой прирост. Этот триумф стал прямым следствием глобальной трансформации бизнеса, в рамках которой корпорация решительно пересматривает свои приоритеты, отмечают эксперты.

Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. Компания уведомила партнеров о сворачивании направления бытовой техники и телевизоров в материковом Китае, признав поражение в затяжной конкурентной борьбе с локальными брендами вроде Xiaomi, TCL и Hisense.

Если еще в 2000-х годах корейский бренд доминировал в регионе, то к сегодняшнему дню совокупная доля иностранных производителей ТВ в КНР упала ниже одного миллиона единиц из общего объема в 32 миллиона. Теперь Samsung фокусируется на экспорте продукции с завода в Сучжоу и сохранении позиций лишь в высокотехнологичных нишах — производстве чипов, мобильных устройств и медицинского оборудования.
