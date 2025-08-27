12:23
Общество

Стало известно, какие школы «Сапат» перешли в ведение Минпросвещения

В ведение Министерства просвещения перешли три школы «Сапат» — Seytek STEM, «Акылтай», Indigo Sapat. Об этом сегодня журналистам сообщила глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, школы продолжат работать в штатном режиме, как и раньше.

«Все общеобразовательные организации Кыргызстана обязаны выполнять государственный образовательный стандарт и предметные стандарты», — подчеркнула Догдуркуль Кендирбаева.

Она отметила, что ценовая политика не изменится: Министерство просвещения не вмешивается в ценовую политику частных школ.

Ранее в СМИ сообщалось, что 13 августа 2025 года постановлением следственного судьи Ленинского районного суда Бишкека на здание Seytek STEM наложен арест, и оно опечатано.

По словам родителей, вчера школу уже открыли.

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что сеть образовательных учреждений «Сапат» передают под управление международного фонда «Маариф». Тогда в Министерстве образования и науки заявляли, что это не отразится на преподавательском составе, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях. Позже от родителей прозвучала информация о том, что из школ начали увольняться педагоги.
