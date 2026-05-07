Власть

В КР теперь к признакам торговли людьми относятся и контакты через соцсети

В постановление кабинета министров «Об утверждении Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Кыргызской Республике» внесены изменения. Поправки подписал Адылбек Касымалиев.

Поясняется, что изменения направлены на повышение эффективности системы выявления и идентификации жертв торговли людьми.

Согласно документу, в критерии идентификации внесены уточнения, касающиеся контактов с использованием цифровых технологий. Теперь к признакам торговли людьми также относятся контакты через социальные сети, мессенджеры, онлайн-сервисы, электронные коммуникационные системы и другие интернет-платформы.
