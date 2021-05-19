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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Партии требуют оставить решение Бишкекской ТИК об отмене итогов выборов

Несколько партий требуют утвердить решение Бишкекской ТИК об отмене итогов выборов в столичный горкенеш. Об этом на пресс-конференции заявили представители «Бутун Кыргызстан», «Тынчтык», «Айкол Кыргызстан», «Улуу Журт», «Тартип-Порядок».

Они также отметили, что поддерживают решение ЦИК о признании недействительными результатов голосования в Оше и Токмаке.

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По словам представителей политорганизаций, выборы прошли нечестно, с подкупом избирателей и использованием админресурса, что привело к аннулированию итогов голосования.

«Решение рабочей группы носит рекомендательный характер. Центризбирком вправе самостоятельно решить. Мы требуем оставить ранее принятое решение о признании итогов выборов в горкенеш недействительными», — сказал член партии «Бутун Кыргызстан» Ильгиз Осмонов.

Отметим, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Накануне члены группы поддержали жалобу «Эмгека» и «Ата Журт Кыргызстана» на решение Бишкекской ТИК о признании итогов выборов в БГК недействительными. Заявители не согласны с тем, что ТИК отменила результаты голосования. Они просят Центризбирком отклонить это постановление и признать выборы состоявшимися. Решение рабочей группы носит рекомендательный характер.

ЦИК рассмотрит рекомендацию рабочей группы по заявлению партий «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан» на решение Бишкекской ТИК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194483/
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