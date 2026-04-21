Власть

Комитет ЖК одобрил сокращение числа членов ЦИК КР

На заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту сегодня депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О регламенте Жогорку Кенеша» и проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов» в третьем чтении.

Инициаторы законопроектов — ряд депутатов.

Напомним, что, согласно документу, число членов ЦИК сокращается с 12 до 8. Это связано с оптимизацией работы Центризбиркома.

Инициаторы отмечали: анализ зарубежного опыта показывает, что работоспособность и оперативность принятия решений не всегда коррелируют с большим числом членов коллегиального органа. Сокращение состава ЦИК позволит оптимизировать управленческие процессы, снизить финансовую нагрузку на республиканский бюджет (расходы на оплату труда, материальное обеспечение, социальные гарантии) и повысить персональную ответственность каждого члена комиссии за принимаемые решения. Предлагаемая численность соответствует оптимальному балансу между необходимостью коллегиальности и эффективностью управления.

В избирательной комиссии ранее заверяли, что сокращение числа не отразится на работе ведомства.
