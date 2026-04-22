14:00
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Власть

Жогорку Кенеш одобрил сокращение числа членов ЦИК КР

На заседании ЖК сегодня депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О регламенте Жогорку Кенеша» и проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов» в третьем чтении.

Инициаторы законопроектов — ряд нардепов.

Напомним, что, согласно документу, число членов ЦИК сокращается с 12 до 8. Это связано с оптимизацией работы Центризбиркома.

Инициаторы отмечали ранее: анализ зарубежного опыта показывает, что работоспособность и оперативность принятия решений не всегда коррелируют с большим числом членов коллегиального органа. Сокращение состава ЦИК позволит оптимизировать управленческие процессы, снизить финансовую нагрузку на республиканский бюджет (расходы на оплату труда, материальное обеспечение, социальные гарантии) и повысить персональную ответственность каждого члена комиссии за принимаемые решения. Предлагаемая численность соответствует оптимальному балансу между необходимостью коллегиальности и эффективностью управления.

В избирательной комиссии ранее заверяли, что сокращение числа не отразится на работе ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371430/
просмотров: 281
Версия для печати
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Спикер ЖК&nbsp;в&nbsp;Москве заявил о&nbsp;новых угрозах и&nbsp;призвал к&nbsp;единству стран ОДКБ Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ
Бизнес
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
22 апреля, среда
14:00
Тарас Шевченко: Люди не всегда понимают, насколько многогранным может быть блюз Тарас Шевченко: Люди не всегда понимают, насколько мног...
14:00
Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
13:54
Сухое дерево рухнуло на несколько машин в центре Бишкека
13:41
Бесплатная магистратура в США: открыт прием заявок для кыргызстанцев
13:41
Вывоз угля хотят ограничить, власти готовят запрет на полгода