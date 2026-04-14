Власть

ЦИК сегодня передаст мандат депутата Улану Сариеву

ЦИК сегодня передаст мандат депутата Улану Сариеву. Об этом сообщают источники.

Заседание состоится в 14.00. 

Напомним, что после заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве. Джунусалиев добровольно отказался от мандата, и Центризбирком лишил его регистрации кандидатом по избирательному округу № 19.

Следующим по списку кандидатом выступает Улан Сариев.

Улан Сариев набрал 4 тысячи 746 голосов (11,23 процента) и является следующим кандидатом по результатам выборов. Он известен как бывший депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Ынтымак», а также руководитель туристической компании «Кереге-Таш Тревел».

Ранее Улан Сариев уже участвовал в парламентских выборах. В 2023 году по Ленинскому округу он занял второе место среди 29 кандидатов.

В июне 2023 года ГКНБ возбудил в отношении него уголовное дело по фактам возможного подкупа избирателей, использования средств вне избирательного фонда и злоупотребления административным ресурсом. Официально о том, что дело закрыли, не сообщалось.

Напомним, что ранее ряд нардепов добровольно сдал мандаты.
Материалы по теме
Чингиз Айдарбеков подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата
Референдум перепишут под Конституцию. Что поменяется
Кандидат в депутаты Рамис Жунусалиев не претендует на мандат
Экс-депутат БГК Жаныбек Асанбеков намерен вернуть мандат через суд и ЦИК
Мандат Эгембердиева может уйти Сариеву, так как Джунусалиев находится в СИЗО
Депутат Абдылдабек Эгембердиев написал заявление о сдаче мандата
Требование юридического образования и опыта для членов ЦИК не поддержали
Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК
ЦИК прекратила полномочия депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова
Мандат Чингиза Айдарбекова. ЦИК КР ждет заключения МВД
Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
«Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
ЦИК сегодня передаст мандат депутата Улану Сариеву
