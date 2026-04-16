21:45
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Власть

ЦИК отменила регистрацию в депутаты ЖК Чингиза Айдарбекова

Центризбирком Кыргызской Республики сегодня рассмотрел заявление кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 21 Чингиза Айдарбекова и приняла решение об отмене его регистрации в качестве кандидата в депутаты.

С данным заявлением кандидат Айдарбеков обратился в ЦИК КР 16 апреля 2026 года.

Как отметил на заседании глава ЦИК Тынчтык Шайназаров, по следующему кандидату в депутаты Мирлану Жээнчороеву были направлены материалы в МВД.

«Ждем информацию. Если нет никаких нарушений закона, сегодня в 16.00 пройдет заседание по регистрации нового депутата», — добавил он.

Напомним, что МВД КР возбудило уголовное дело в отношении Айдарбекова по факту злоупотребления служебным положением в бытность министра иностранных дел КР.

Чингиз Айдарбеков ранее выступил с подробным заявлением, в котором рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.

Отметим, Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел Кыргызстана, а также был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва.

Он баллотировался по многомандатному избирательному округу № 21 на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в ноябре 2025 года.

По данным Центризбиркома, он получил 6 тысяч 259 голосов.

Чингиз Айдарбеков претендовал на мандат, освободившийся после того, как депутат Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия 10 марта 2026 года.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/370648/
просмотров: 1001
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
