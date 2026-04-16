ЦИК отменила регистрацию в депутаты ЖК Чингиза Айдарбекова

Центризбирком Кыргызской Республики сегодня рассмотрел заявление кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 21 Чингиза Айдарбекова и приняла решение об отмене его регистрации в качестве кандидата в депутаты.

С данным заявлением кандидат Айдарбеков обратился в ЦИК КР 16 апреля 2026 года.

Как отметил на заседании глава ЦИК Тынчтык Шайназаров, по следующему кандидату в депутаты Мирлану Жээнчороеву были направлены материалы в МВД.

«Ждем информацию. Если нет никаких нарушений закона, сегодня в 16.00 пройдет заседание по регистрации нового депутата», — добавил он.