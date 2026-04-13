Сегодня, 13 апреля 2026 года Чингиз Айдарбеков подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, прошло больше месяца, с тех пор ЦИК не дал мне ни одного ответа о причинах задержки.

«С 10 марта 2026 года я являюсь официально кандидатом в депутаты ЖК КР 8-го созыва. За мою кандидатуру на выборах проголосовали 6 тысяч 259 избирателей, что подтверждает уровень оказанного мне доверия», — отметил Чингиз Айдарбеков.

Он отметил в заявлении ряд нарушений законодательства страны и настаивает на том, что ему должны выдать мандат.

Ранее кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по округу № 21 Чингиз Айдарбеков обратился к президенту Садыру Жапарову с жалобой на действия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Он попросил вмешаться в ситуацию, взять вопрос под контроль и обеспечить восстановление прав избирателей и законность процедуры.

Напомним, что мандат депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 21 в Бишкеке остается вакантным после того, как Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Ожидалось, что его место займет Чингиз Айдарбеков, однако процесс затянулся.

Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он получил 6 тысяч 259 голосов.

Позднее в интернете появились видеоматериалы, очерняющие деятельность Чингиза Айдарбекова.

Однако он сам опроверг все эти обвинения и рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.