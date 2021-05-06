Международные правозащитники о ситуации на границе: Атаки на людей неоправданны

Международные правозащитные организации призывают начать расследование грубых нарушений прав человека в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.

Правозащитники обеспокоены сообщениями о применении неизбирательной силы против гражданского населения и объектов. Есть свидетельства о применении военнослужащими пулеметов, минометов и авиационных ракет.

Они призывают привлечь для расследования международных экспертов.

«Наши организации напоминают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в крупных и мелких населенных пунктах из-за неизбирательности подвергает гражданских лиц огромной опасности и запрещено международным гуманитарным правом (МГП). Также МГП запрещает нападения, направленные против гражданского населения или объектов. Наши организации полностью убеждены в том, что атаки на гражданское население и разрушение гражданской инфраструктуры на пограничных территориях Кыргызстана и Таджикистана неоправданны и являются грубым нарушением МГП и международного права в области прав человека. Наши организации призывают стороны вооруженного конфликта разработать план действий по обеспечению равного доступа граждан обеих стран к водным и земельным ресурсам, который является фундаментальной предпосылкой для осуществления прав человека, а также разрешению вопроса о демаркации государственных границ. А также провести расследование, которое позволит установить ответственных за жертвы среди гражданского населения, разрушение гражданских объектов и другие нарушения МГП», — заявляют правозащитники.

Они обращаются и к международному сообществу со следующими призывами:

с учетом согласия Кыргызстана и Таджикистана принять участие в переговорах между сторонами-участниками конфликта с целью деэскалации напряженности;

предоставить гуманитарную помощь местному населению, оказавшемуся в зонах риска, с целью предотвращения новых жертв среди гражданского населения;

запустить московский механизм ОБСЕ и/или международные механизмы ООН и ЕС с целью расследования нарушений международных гражданских прав и прав человека на границе Кыргызстана и Таджикистана в мае 2021 года, которые привели к жертвам, включая гибель 12-летней девочки;

призвать Кыргызстан ратифицировать Римский статус Международного уголовного суда.

Список организаций, подписавших заявление:

Антидискриминационный центр «Мемориал» — Бельгия,

общественный фонд «Кылым шамы» — Кыргызстан,

Civil Society Institute — CSI — Армения,

Asociația Promo-LEX — Молдова,

правовая Клиника «Адилет» — Кыргызстан,

правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан»,

Центр Громадянських Свобод — Украина,

ILI Foundation — Казахстан,

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности,

СПб ОО «Гражданский контроль» — Россия,

Human Rights Cennter (HRC) — Грузия,

правозащитный центр «Весна» — Беларусь.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.