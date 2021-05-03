Ситуация на границе. Старики из дома престарелых собрали деньги баткенцам

Старики из дома престарелых тоже собрали деньги баткенцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, сотрудники и подопечные столичного дома престарелых не остались в стороне и собрали гуманитарную помощь для сограждан, которые пострадали в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

«Работники перечислили однодневную заработную плату, а пенсионеры собрали денежные средства. И, помимо этого, теплые вещи, матрасы, продукты питания и средства личной гигиены.

Они добавили, что вместе с народом Баткенской области скорбят о погибших и готовы оказать помощь», — говорится в сообщении.



Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.