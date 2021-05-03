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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Старики из дома престарелых собрали деньги баткенцам

Старики из дома престарелых тоже собрали деньги баткенцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, сотрудники и подопечные столичного дома престарелых не остались в стороне и собрали гуманитарную помощь для сограждан, которые пострадали в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

«Работники перечислили однодневную заработную плату, а пенсионеры собрали денежные средства. И, помимо этого, теплые вещи, матрасы, продукты питания и средства личной гигиены.

Они добавили, что вместе с народом Баткенской области скорбят о погибших и готовы оказать помощь», — говорится в сообщении.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
 

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192717/
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