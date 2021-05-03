Ситуация на границе. Старики из дома престарелых собрали деньги баткенцам

Старики из дома престарелых тоже собрали деньги баткенцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.
По ее данным, сотрудники и подопечные столичного дома престарелых не остались в стороне и собрали гуманитарную помощь для сограждан, которые пострадали в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.
«Работники перечислили однодневную заработную плату, а пенсионеры собрали денежные средства. И, помимо этого, теплые вещи, матрасы, продукты питания и средства личной гигиены.
Они добавили, что вместе с народом Баткенской области скорбят о погибших и готовы оказать помощь», — говорится в сообщении.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.